Met dank aan verloren zoon Toni Kroos ondergaat Duitsland bliksemsnelle metamorfose: "Laat het EK maar komen!"

180 minuten. Meer heeft Duitsland niet nodig gehad om de stemming richting EK in eigen land helemaal om te keren. Dankzij de terugkeer van dirigent Toni Kroos en 2 overtuigende zeges geloven de Duitsers plots weer in hun kansen. "Laat het EK maar komen!", klinkt het.

2023 was dan ook een bijzonder lastig jaar voor de Duitsers. Een negatieve reeks werd in maart van vorig jaar ingeluid door onze Rode Duivels, die met 2-3 kwamen winnen in Keulen .

Dirigent Kroos - weer bij het team gehaald nadat hij in 2021 zijn afscheid van de nationale ploeg aangekondigd had - gaf dit weekend in Frankrijk al zijn visitekaartje af, voor zover dat voor iemand met zijn palmares nog nodig was.

Er is de voorbije week iets ontstaan wat er voorheen niet was.

Gisteravond na de winst tegen Nederland was het Kroos zelf die sprak over de metamorfose van Duitsland. "Er is de voorbije week iets ontstaan wat er voorheen niet was", stelde de 34-jarige middenvelder vast.

"Een paar maanden geleden waren we waarschijnlijk ingestort na die vroege 1-0 van Nederland. Maar nu niet. We hebben vechtlust en teamspirit getoond. We hebben zelfvertrouwen gekregen. Het waren 2 heel goede wedstrijden."

Het vertrouwen is terug bij de Duitsers, wellicht niet toevallig gepaard met de terugkeer van Kroos. Dat doet de natie weer dromen. En de Duitse pers ook. "In 4 dagen is de stemming volledig gekeerd. De vonk is weer overgeslagen op de fans", schrijft Kicker vandaag. En bij Bild zien ze het al helemaal zitten: "Laat het EK maar komen!"

