Wat gebeurde er nog op het oefenveld? Endrick maakt zijn eerste in Bernabeu, Füllkrug nekt Oranje

wo 27 maart 2024 10:53

Engeland-België was maar een van de vele oefeninterlands gisteren. Er vielen nog wel enkele opvallende uitslagen en acties te noteren. Een overzichtje.

Duitsland-Nederland 2-1: EK-gastland uit dal?

Na een penibel jaar 2023 waarin Duitsland de ene na de andere nederlaag opliep, lijkt het op het goede moment de juiste kant uit te gaan. De EK-organisator klopte Nederland in Frankfurt met 2-1, nadat het 3 dagen geleden ook al Frankrijk had geklopt met 0-2 in Lyon.



Een jaar geleden wonnen de Belgen met 2-3 in Duitsland. Het was het begin van een reeks van 10 oefeninterlands waarin maar 2 keer gewonnen werd en liefst 6 keer verloren: tegen België, Polen, Colombia, Japan, Turkije en Oostenrijk.



Julian Nagelsmann kwam in de plaats van coach Hansi Flick. Het draaide niet meteen, maar nu won Duitsland wel tegen 2 gereputeerde tegenstanders. Twee keer was het de betere ploeg.



Na 4 minuten keek het gisteren nochtans tegen een achterstand aan door een volley van Veerman. Mittelstädt scoorde snel tegen, Füllkrug zorgde 5 minuten voor tijd voor de winst en de boost.



Duitsland scoorde 2 keer uit standaardsituaties. De winning goal was controversieel: bij een corner klutste de Dortmund-spits de bal in doel, maar het was niet duidelijk of de bal helemaal over de lijn was.



Uitblinker Bart Verbruggen (ex-Anderlecht) keerde de bal nog, maar de chip in de bal gaf aan van wel. Verbruggen: "Het zal niet veel schelen. Maar als er doellijntechnologie is, zal het wel kloppen."



Spanje-Brazilië 3-3: goal en geel voor Endrick

Spanje-Brazilië in Bernabeu stond in het teken van de strijd tegen racisme én was de show van 2 youngsters: Yamal (16) en Endrick (17). De jonge spits van Barcelona had een voet in de 3 Spaanse goals en kreeg in het slot een staande ovatie bij zijn applausvervanging.



Dankzij hem kwam Spanje 2-0 voor. Na 10 minuten werd de technisch frivole tiener foutief gestopt in de zestien; Rodri zette de penalty om. Tien minuten voor de rust maakte Olmo de tweede. Rodrygo zorgde 5 minuten later voor de aansluiting.



Endrick kwam na de rust in het veld. Het toptalent, dat komende zomer naar Real trekt, had maar 5 minuten nodig om te scoren, drie dagen nadat hij op Wembley met zijn allereerste interlandgoal matchwinnaar was tegen Engeland. Hij ging de goal vieren met zijn vader in de tribune.



Met zijn tweede penaltygoal leek Rodri de Spaanse ploeg de zege te schenken in de 87e minuut, maar 6 minuten in de extra tijd benutte Paqueta ook een strafschop.



Endrick leek die eerst te zullen trappen en het publiek wou zijn toekomstige aanwinst dat ook zien doen, maar de spits gaf de bal aan Paqueta.

Het was niet al vriendschappelijk gisteren, want Endrick kreeg ook de Spaanse spelers tegen zich, toen hij een zware fout maakte. Vinicius trok naar de Spaanse bank om zijn toekomstige ploegmaat te verdedigen.

De thuisploeg was ook niet opgezet, hoe de Brazilianen de late gelijkmaker gingen vieren voor de Spaanse fans. Er vielen liefst 9 gele kaarten, ook voor Endrick.

Spanje-Brazilië kwam tot stand om Vinicius Junior een hart onder de riem te steken. Het thema van de partij was "One skin, one identity". De Braziliaanse sterspeler van Real speelde 70 minuten mee. De gelegenheidskapitein kreeg een luid applaus bij zijn vervanging.

De vleugelspeler barstte maandagavond nog in tranen uit tijdens een persmoment waarin het thema racisme werd aangesneden. De Braziliaan werd de voorbije seizoenen geregeld het slachtoffer van racistische incidenten in Spaanse voetbalstadions.

Yamal was onhoudbaar en had een voet in de 3 Spaanse goals.

Slovenië-Portugal 2-0: 1e verlies van Martinez

Roberto Martinez heeft na 11 overwinningen op een rij voor het eerst verloren met Portugal. Na de klinkende 5-2-zege tegen Zweden 5 dagen geleden - zonder Ronaldo - was de vedette er weer bij.



Maar de inspiratie van spelverdelders Bruno Fernandes en Bernardo Silva bleef achterwege. Cerin en Elsnik bezegelden in de laatste 20 minuten het lot van Ronaldo en co.



Sinds de exit in de kwartfinale op het WK 2022 door Marokko hadden Portugal en zijn nieuwe coach alle matchen gewonnen. De ex-trainer van België oefent richting EK nog tegen Finland, Ierland en Kroatië.



Voor Slovenië, dat na 2000 een tweede keer naar het EK mag, was het een opsteker na de magere 2-2 vorige week tegen Malta.

Slovakije gelijk, Roemenië onderuit

Slovakije, de tegenstander in de openingsmatch van de Rode Duivels op het EK, speelde 1-1 gelijk bij Noorwegen. Sorloth (ex-AA Gent) bracht de thuisploeg 0-1 voor in Oslo.



Erling Haaland miste kort na de rust een strafschop, doelman Rodak pakte. Zo kregen de bezoekers de kans om in de slotminuten nog een draw te verwezenlijken langs Duda.



Noorwegen, waar Club-spits Nusa inviel, was baas. Bij Slovakije speelde Hrosovsky (Genk) een uur centraal op het middenveld.



Op het EK wacht ook Roemenië op de Belgen. De Roemenen verloren gisteren in de thuishaven van Atletico Madrid met 3-2 van Colombia. Colombia liep 3-0 uit, ex-Genkenaar Hagi (84') en Tanase (93') milderden in het slot.



Bij Roemenië startten Razvan Marin (ex-Standard) en Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) in de basis.

Alle oefenresultaten van dinsdag: