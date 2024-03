Dani Alves voorlopig op vrije voeten na zoektocht naar 1 miljoen euro voor borgsom

14 maanden en 5 dagen. Zo lang heeft Dani Alves in de cel doorgebracht. De ex-voetballer van onder meer Barcelona, PSG en Juventus werd veroordeeld tot 4,5 jaar achter tralies in een verkrachtingszaak, maar is sinds gisteren weer op vrije voeten. Daar ging een race tegen de klok om een borgsom van 1 miljoen euro te betalen aan vooraf.

Op vrije voeten tegen een stevig prijskaartje.

Dani Alves werd in februari veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouw in een Barcelonese nachtclub in Barcelona anno 2022.

De 40-jarige Braziliaan ging in beroep tegen die straf en verbleef in tussentijd in voorhechtenis. Dat voor ruim een jaar.

Gisteren verliet Alves toch de gevangenis in de Catalaanse hoofdstad, omdat hij een borgsom betaalde van 1 miljoen euro. Hij mag dus in alle vrijheid wachten op de behandeling van het hoger beroep.

Voor de ex-speler van onder meer FC Barcelona was die som vinden een race tegen te klok. Zijn eigen rekeningen waren geblokkeerd, dus moest hij rekenen op barmhartige kennissen.

Eerst werd de link met de familie Neymar gelegd, maar die wilde niets meer met de zaak te maken hebben. Uiteindelijk werd het bedrag toch overgemaakt. Van welke afkomst, is nog niet helemaal duidelijk.

Volgens Spaanse krant Mundo Deportivo heeft het gerecht bevestigd dat het al zeker om "een ex-speler uit La Liga" gaat.