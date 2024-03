Wout Alleman en Hans Becking sluiten Cape Epic af met knappe 3e plek op eindpodium

Wout Alleman en zijn Nederlandse ploegmaat Hans Becking (Buff Megamo Team) hebben de 3e plek vastgehouden op het eindpodium van de Cape Epic, de belangrijkste rittenkoers voor mountainbikers. De eindzege was voor de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Howard Grotts.

Europees marathonkampioen Wout Alleman en zijn Nederlandse ploegmaat Hans Becking mochten in de eerste helft van de Cape Epic dromen van de eindzege. Na twee ritzeges droegen ze twee dagen de gele leiderstruien.

Na een paar moeilijke dagen, met wat pech, zakte het Belgisch-Nederlandse duo terug naar de 3e plek. Alleman en Becking deden in de slotetappe nog een poging om op te klimmen, maar een lekke band dwarsboomde hun plannen.

Hun 3e plek op het eindpodium in Stellenbosch kwam niet meer in gevaar. De eindzege was voor de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Howard Grotts.

Ze haalden het met 11'07" voorsprong op de Zwitserse mountainbikelegende Nino Schurter en de Deen Sebastian Fini. Alleman/Becking eindigden op 11"36 achterstand.

De eindwinst bij de vrouwen ging naar de Nederlandse Anne Terpstra en de Zwitserse Nicole Koller (Ghost Factory Racing), die alle acht de etappes wonnen.