Evy Poppe evenaart haar beste resultaat ooit met 6e plek in WB-finale slopestyle

In het Big Air-seizoen raakte Evy Poppe geen enkele keer door de kwalificaties in de Wereldbeker, in de slopestyle bemachtigde ze in het Zwitserse Silvaplana haar tweede finaleticket.

Met een score van 56,98 was het evenwel nipt: ze mocht als 10e en laatste deelnemer naar de finale. Maar dat ze er haar plaats heeft, bewees ze vandaag.

Twee goede runs (59,41 en 66,67) leverden haar een 6e plek op, haar beste resultaat van dit seizoen. Alleen in 2022 in het Canadese Calgary kon Poppe dat resultaat al eens voorleggen.

De zege in de finale was voor de Japanse Reira Iwabuchi. Die haalde het met 79,62 punten voor haar landgenote Kokomo Murase (72,98 punten) en de Oostenrijkse Anna Gasser (71,08 punten).

Silvaplana was de derde en laatste manche in de Wereldbeker slopestyle. Murase wint de competitie met 225 punten, voor Iwabuchi (160 punten) en de Duitse Annika Morgan (144 punten). Poppe eindigt als 8e met 100 punten.