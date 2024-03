Seppe Smits sluit zijn "last dance" in Wereldbekermanche af met 17e plaats in kwalificaties slopestyle

Snowboarder Seppe Smits heeft zijn carrière afgesloten met een zeventiende plaats in de kwalificaties van de slopestyle tijdens de Wereldbekermanche in Silvaplana, Zwitserland. Jules De Sloover werd gedeeld 41e. Beide landgenoten haalden de finale zo niet. Die was weggelegd voor de top acht in de twee reeksen in de kwalificaties.

"The last dance", deelde Seppe Smits voor aanvang van zijn laatste wereldbekermanche.

De 32-jarige Smits kreeg in de eerste reeks van de jury een score van 64.50 voor zijn tweede run. Dat volstond net niet voor een plaats in de finale van zaterdag. Hij eindigde als zeventiende in totaal, net achter de zestien snowboarders die naar de finale van zaterdag mogen. De 22-jarige De Sloover kwam ook in de eerste reeks uit en haalde een score van 24.75.

Bij de vrouwen werd Evy Poppe tiende in de kwalificaties van de slopestyle met een score van 56.98, die ze neerzette in de tweede run. Dat volstond net voor een finaleplaats. De top tien bij de vrouwen mag deelnemen aan de finale van zaterdag.

Seppe Smits werd in zijn carrière twee keer wereldkampioen in de slopestyle (in 2011 en 2017) en haalde ook drie keer het podium in de big air (2x zilver, 1x brons).

De Kempenaar nam twee keer deel aan de Olympische Winterspelen, in 2014 in het Russische Sotsji en vier jaar later in het Zuid-Koreaanse PyeongChang, maar kon daar geen potten breken.

Smits schreef twee keer de wereldbeker big air op zijn naam (in 2013 en 2015), won vier WB-manches en stond op het podium van de prestigieuze X Games in de Verenigde Staten.