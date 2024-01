Evy Poppe haalt in eerste slopestylewedstrijd van seizoen meteen finale en wordt 7e

Snowboardster Evy Poppe is knap 7e geëindigd in de finale van de wereldbekermanche slopestyle in het Zwitserse Laax. Voor onze 19-jarige landgenote was het haar op een na beste resultaat in een wereldbekermanche.

In het afgelopen Big Air-seizoen raakte Evy Poppe geen enkele keer door de kwalificaties in de wereldbeker. In het Amerikaanse Copper Mountain (17e), het Canadese Edmonton (11e) en het Zwitserse Chur (13de) greep ze telkens naast een finaleticket.

Maar bij de start van de wereldbeker slopestyle was het wel meteen raak voor Poppe. In het Zwitserse Laax plaatste ze zich zelfs al 3e voor de finale na uitstekende kwalificaties (64.50 en 72.43).

Die score evenaren in de finale bleek evenwel moeilijk. Met een run van 56.71 werd Poppe 7e en voorlaatste. De Amerikaanse Julia Marino won met een score van 83.08, voor de Duitse Annika Morgan (80.75) en de Oostenrijkse Anna Gasser (75.93).

Voor Poppe was het haar op een na beste resultaat in een wereldbekermanche, na een 6e plek in het Canadese Calgary in 2022.

"De jury heeft mijn cleane run met zowel een 720 en 540's in verschillende spinrichtingen en solide railtricks duidelijk gesmaakt", vertelde de Belgische snowboardster na afloop. "Het voelt goed om bij de eerste slopestylewedstrijd van het seizoen meteen de finale te bereiken."

Bij de mannen strandden Jules de Sloover als 32e en Seppe Smits als 42e eerder al in de kwalificaties. De Belgische snowboarders gaan nu op trainingskamp met het oog op de wereldbekerwedstrijden in het Tsjechische Spindleruv Mlyn (15-16 maart) en het Zwitserse Silvaplana (21-23 maart).