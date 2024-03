Val Van Aert zorgt voor vraagtekens bij Karl en José: "We gaan nooit weten hoe de waardeverhoudingen lagen"

Met een indrukwekkend nummertje maakte Mathieu van der Poel vrijdag een statement van jewelste in Harelbeke. Eeuwige rivaal Wout van Aert leek als enige de wereldkampioen te kunnen bedreigen, maar kon zijn kansen niet eerlijk verdedigen door een val. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer fileren de E3: "Ik weet niet of die solo-achtervolging van Van Aert de slimste zet was."

Karl: "De analyse van de E3 Saxo Classic 2024: één man stak er bovenuit en heeft van deze wedstrijd zijn speeltuin gemaakt, Mathieu van der Poel. Bij zijn eerste bom op de Taaienberg zagen we het al, hè?"



José: "Dan denk je bij jezelf: neen, dit kan niet. Maar jawel, hij laat nog maar eens zien dat alles mogelijk is."

Karl: "Daarna groeide Wout van Aert duidelijk in de wedstrijd. Op de Stationsberg vocht hij nog een verbeten duel uit met Van der Poel, maar dan kwam die val - die hij zelf als "dom" bestempelde - op de Paterberg en werd hij in de achtervolging gedwongen."

José: "En zo zullen we niet/nooit weten wat de verhoudingen waren vandaag. We kunnen er niet omheen dat Van der Poel goed was, maar bij Van Aert is er geen duidelijk beeld. Hij toonde zich wel heel sterk op de Oude Kwaremont en naderde zo nog tot op tien seconden. Al weet ik achteraf niet of die solo-actie de slimste keuze was."

"Ik vroeg me dan ook af of het een bewuste keuze was van Van der Poel om Van Aert weer wat dichter te laten komen. Om op de Karnemelkbeekstraat dan maar nog eens te gaan."