Tedesco staat tegen Ierland voor spitsenvraagstuk: "Zonder Lukaku is het altijd aanpassen"

vr 22 maart 2024 20:10

Met de oefenwedstrijd tegen Ierland beginnen de Rode Duivels stilaan aan de laatste rechte lijn richting EK. Voor bondscoach Domenico Tedesco de ideale gelegenheid om nog enkele dingen uit te proberen, zeker nu een paar sleutelfiguren door blessure niet beschikbaar zijn. "Maar ik wil morgen ons DNA herkennen."

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Koen Casteels ... Domenico Tedesco moet zaterdag in de oefenpot tegen Ierland heel wat belangrijke pionnen op zijn schaakbord missen.

Met Charles De Ketelaere viel er vandaag nog een speler geblesseerd uit op training bij de Belgen. Tedesco werd op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag dan ook bestookt met medische vragen.

"De Ketelaere voelde gisteren een ongemak tijdens de training", opende de bondscoach. "Ook na de check-up voelde hij zich geen honderd procent, en het risico voor dit soort oefenwedstrijden is dan te hoog. Hij is jong en gretig, maar de tijd is te kort tot de wedstrijd van morgen en van dinsdag."

"Ook Lukaku is niet klaar voor zaterdag", nam Tedesco nog wat twijfels weg. "We zijn met hem aan de slag gegaan toen hij bij ons toekwam. Ook morgen zal hij nog individueel trainen, maar normaal gezien zal hij dinsdag klaar zijn. Ook Casteels raakt normaal fit tegen dinsdag."

Variatie als troef

Met Lukaku missen de Duivels tegen Ierland hun recordschutter. Wordt dat aanpassen? "Ja", klonk het stellig bij de bondscoach. "Onze drie spitsen zijn immers totaal verschillend." "Lukaku zoekt altijd contact met de verdediger en wacht op de bal. Hij is als een muur en kan alle soort ballen verwerken, vanwaar ze ook komen. Dat was een grote sterkte van ons in de kwalificatiewedstrijden."

"Batshuayi is meer het type speler die in de bal komt en tussen de linies de ruimte zoekt. Openda zoekt dan weer altijd het juiste moment om diep te gaan met zijn snelheid. Die verschillende mogelijkheden hebben is een geweldige troef."

Recordschutter Lukaku raakt mogelijk wel fit voor de clash tegen Engeland dinsdag.

Nog geen basisploeg voor EK

Door de grote blessurelast zullen de Belgen niet echt met een typeploeg kunnen aantreden. "Maar we zullen een goede ploeg op het veld hebben staan, er is geen team A of team B", bleef Tedesco diplomatisch. "Ik wil op het veld dezelfde passie zien als tijdens de laatste interlands. Maar ik wil vooral zien waarop we getraind hebben, ik wil ons DNA herkennen. Er moet een zekere stabiliteit zijn op het veld, als het resultaat dan ook meevalt, des te beter. Hoe dan ook wordt het een goede test."

Met het tweeluik tegen Ierland en Engeland gaan de Belgen stilaan de laatste rechte lijn in richting het EK. Is er nog ruimte voor experiment?

"Natuurlijk zullen we nog enkele dingen uitproberen, maar dat moet telkens in een groter plaatje passen. Kleine experimenten, maar niets groot."

"Of ik in de resterende oefenwedstrijden al eens met mijn typeploeg wil spelen? Ik heb nog geen basisteam in mijn hoofd voor onze eerste EK-wedstrijd tegen Slovakije", aldus Tedesco."

"Bovendien missen we nu enkele spelers, dus voor de komende wedstrijden zou dat al niet mogelijk zijn."

Een van die spelers is Kevin De Bruyne. De draaischijf van de nationale ploeg speelde al een jaar niet meer voor de Duivels, vormt dat stilaan een probleem richting EK?

"Kevin zal altijd zijn plek vinden in het team. Hij is zo goed dat hij niet veel tijd nodig heeft om zich aan te passen."

De Bruyne speelde al een jaar geen interland meer voor België.

"Ierland is moeilijk te analyseren door coachwissel"