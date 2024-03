Loena Hendrickx houdt de druk af: "Als Sakamoto clean schaatst, steekt ze er met kop en schouders bovenuit"

Hoe was haar gevoel na de korte kür? "Ik heb zeer weinig geslapen", lacht ze. "Ik geraakte maar moeilijk in slaap en ik was 's ochtends ook vroeg wakker. Mijn lichaam heeft wel afgezien, maar de kiné heeft alles weer losgemaakt."

"Ik ben echt geschrokken hoeveel mensen daarvoor wakker gebleven zijn. Dat heeft me echt verrast. Ik heb ook heel veel berichtjes gekregen van mensen die ik niet ken", vertelt Hendrickx na haar training van donderdag.

Drie punten voorsprong lijkt misschien veel, maar als ik één klein foutje maak en de rest blijft foutloos, dan is het snel veranderd.

Tijdens de training voelde Loena Hendrickx zich naar eigen zeggen "oké" op het ijs. "Ik was een beetje shaky. Het is goed dat er nog een dag tussen is. Zo heeft mijn lichaam nog wat tijd om te recupereren en kan ik hopelijk nog een betere vrije kür schaatsen."

Een kleine val tijdens de training liet ze niet aan haar hart komen. "Ik miste mijn afsprong een beetje. Tijdens de vrije kür moet ik meer gefocust zijn en in mezelf vertrouwen. Ik ga uit van het beste."

Hendrickx begint met een voorsprong van 3 punten aan de vrije kür. "Dat lijkt misschien veel, maar als ik één klein foutje maak en de rest blijft foutloos, dan is het snel veranderd. De favoriete blijft Kaori Sakamoto. Zij is echt enorm sterk in de vrije kür. Als zij clean schaatst, steekt ze er met kop en schouders bovenuit."