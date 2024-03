Toptalent Julien Duranville vond het geloof in jaar vol blessureleed: “Ik wijd mijn leven nu aan Jezus”

Hoe is het met Julien Duranville? Wel, voor het eerst kregen we de kans om het hem zélf te vragen. Na een moeilijk debuutjaar vol blessures bij Borussia Dortmund lijkt het 17-jarige toptalent klaar om weer te knallen. Met steun van bovenaf.

Tegenwoordig verlopen media-activiteiten in de voetbalwereld bijna steeds in een strak keurslijf, maar dit keer ging het er opvallend casual aan toe in de lobby van het nieuwe bondsgebouw te Tubeke.

Zullen we beginnen met een complimentje voor onze voetbalbond? Tijdens de gesmaakte Family Day rond de Rode Duivels was gisteren ook het persmoment rond de Belgische beloften toch een kleine verademing.

De 17-jarige Duranville is een opvallende debutant in de selectie. Vooral omdat hij dit seizoen amper 3 minuten maakte bij zijn club.

Maar toch eerst een vraagje over de Belgische beloften, die vanavond Malta ontvangen in hun zesde groepsmatch.

Bij criticasters klonk het voorbije jaar overigens wel eens dat Duranville veel te vroeg Anderlecht verliet om in het buitenland zijn kans te gaan. Maar daar is het toptalent het zelf niet mee eens.

"Dit is wat ik wilde. Voor mij kwam de stap absoluut niet te vroeg - en het is evenmin zo dat Anderlecht me naar buiten gepusht heeft. Kijk, de club voelde voor mij aan als een thuis en daar vertrekken deed pijn."

"Maar ik wist waar ik naartoe wilde, je moet vooruit gaan. Mentaal was ik klaar om de stap te zetten. En het klinkt misschien een beetje arrogant, maar in het voetbal heb ik van niks schrik."

Het beste bewijs was de manier waarop Duranville op de slotspeeldag van vorig seizoen debuteerde voor Dortmund. In een zenuwslopende titelmatch viel de Brusselaar complexloos in.

"De aankomst aan het stadion alleen al was fenomenaal", herinnert de flankaanvaller zich.

"Ik had nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien en het geluid dat ze maakten was oorverdovend. Door die ervaring kan ik nu nooit meer stress hebben wanneer ik op een veld sta."

"Die dag was ik écht gelukkig dat ik weer terug was, maar jammer genoeg was de afloop (Dortmund verloor de titel alsnog aan Bayern, red.) hartverscheurend. Sommige ploegmaats huilden in de kleedkamer. Nadien hebben we er eigenlijk niet veel meer over gesproken."