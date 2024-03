Kim Meylemans sluit fantastisch seizoen bijna af met overwinning

Met de Europese titel en de vicewereldtitel heeft Kim Meylemans veruit haar beste seizoen achter de rug. Bijna zette ze nog de kers op de taart in de slotmanche van de Wereldbeker in Lake Placid (VS).

Op de Amerikaanse baan met de "Devils Highway" sprak Meylemans andermaal haar snelheid aan. Vooral in het onderste deel van de WK-afdaling van volgend jaar maakte ze vaart.

In de tweede run ging niemand harder dan Meylemans, maar de Amerikaanse skeletoni Mystique Ro kon de schade net beperken om de winst in eigen land te houden. Slechts 2 honderdsten had ze over om onze landgenote af te houden.