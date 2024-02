Kim Meylemans schrijft skeletongeschiedenis met WK-zilver: "Zot en onbegrijpelijk"

Kim Meylemans is aan een superseizoen bezig. Onze landgenote veroverde begin deze maand voor het eerst EK-goud in Letland en ging in haar vertrouwde ijstempel op zoek naar WK-eremetaal. Na de eerste dag hield ze de medailles in zicht met een 4e plaats. In de derde run vanmiddag klom ze een plek. Ze begon aan de 4e en laatste run met 10 honderdsten achterstand op de Canadese Hallie Clarke en de Duitse Hannah Neise. In het begin van haar run hing ze net boven de tijd van de Britse Tabitha Stoecker, die net voor haar gestart was. Maar met snelheden tot 130 km/u dook ze daar net 6 honderdsten onder. Ze schreeuwde het uit, want wist toen dat minstens het brons al binnen was. Aan de 19-jarige Clarke was evenwel niets te doen. De Canadese vertrok als een speer en was liefst 22 honderdsten sneller dan de Belgische. Neise, de olympische kampioene van Peking, kwam als laatste in actie. Maar ze kon de thuisfans niet plezieren. De Duitse maakte te veel foutjes en gaf zo Meylemans het zilver op een presenteerblaadje. Neise kon nog net brons vasthouden.

Met een glimlach van oor tot oor verscheen Meylemans voor de Sporza-camera: "Dit is crazy. Het was zo een spannende wedstrijd", was haar eerste reactie. "Ik heb geprobeerd om rustig te blijven en goed te pushen. Ik heb vier supergoeie runs gedaan. Ik had het niet beter kunnen doen. Als dat dan zilver oplevert, is dat geweldig." Meylemans schoof op dag 2 op van 4 naar 2. "Dat is skeleton. Alles ligt zo kort bij elkaar. Bovendien nog meer op deze baan, die niet zo technisch is, waardoor de verschillen kleiner zijn. En dan was er ook nog het weer (het sneeuwde een beetje, red). Ik wist niet waar ik zou uitkomen. Ik ben dan ook enorm blij." Winterberg is vertrouwd terrein voor Meylemans, die in haar jeugd bij de Duitse selectie zat en er ook met de Belgische ploeg vaak traint. "Maar ik heb het hier nooit beter gedaan, verre van zelfs. Dit waren 4 van mijn beste runs." "De laatste weken zag je in elke wedstrijd dat ik in topvorm ben. Dat het dan hier ook lukt, is perfect."

De 27-jarige skeletoni is aan een superseizoen bezig: goud op het EK, zilver op het WK en ze staat momenteel ook 2e in de algemene wereldbeker. "Dat is zot en onbegrijpelijk."



"Het is ook geweldig dat het hier, waar iedereen erbij is. In Segulda (voor het EK, red) was het fijn en een verrassing. Maar ik was daar bijna alleen, mijn vriendin, mama en team was."



"Hier zijn mijn beste vrienden erbij. We hebben een bus ingelegd, die is vanochtend van Neeroeteren naar hier gekomen. Dat is zalig. Ik denk dat dat vandaag ook voor mij het verschil gemaakt heeft. Ik genoot van de wedstrijd en van iedereen die er was. Dit is mijn mooiste moment van het seizoen."





Meylemans is weer de beste Europese. "Dat ik hier voor een Duitse op een Duitse baan kan eindigen, is iets waar we vroeger alleen maar van konden dromen. Maar die komt vandaag weer uit."



Voor een Belgische is het heel moeilijk wat Meylemans dit seizoen verwezenlijkt: "Want we hebben niet de runs, niet het team met 10 en meer stafleden en vooral niet het geld. Ik ben zo trots op ons team."