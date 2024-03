Kniespecialist maakt zich geen zorgen om nieuwe blessure Thibaut Courtois: "Vooral mentaal grote impact"

wo 20 maart 2024 08:45

Door een nieuwe blessure zal Thibaut Courtois dit seizoen dan toch niet meer in actie komen. Opnieuw een knieblessure, moet ons dat zorgen baren? Nee, zegt dokter Johan Bellemans. "Want de opbouw tijdens de revalidatie is een fragiel proces." Volgens kinesist Lieven Maesschalck is dit vooral mentaal een domper. "Het zou verstandig zijn om zich nu al te focussen op volgend seizoen."

Net voor hij zijn comeback zou maken na een zware kruisbandblessure, is Thibaut Courtois opnieuw uitgevallen, nu met een meniscusletsel aan zijn andere knie. Kniespecialist Johan Bellemans, die als hoofdarts van het BOIC heel wat sporters onder handen heeft genomen, is niet verbaasd.



"Dit is iets waar elke sportarts schrik voor heeft: dat een sporter na een blessure snel weer een andere blessure oploopt en zo vervalt in een cascade van blessures. Dat is typisch voor de revalidatiefase." De verklaring is snel gevonden. "Je andere knie wordt sowieso meer belast, omdat je je revaliderende knie toch wat spaart, al dan niet onbewust." "Bovendien ga je je lichaam tijdens de revalidatie exponentieel belasten. En dat na een periode van weinig belasting. Die opbouw is een fragiel proces."

Johan Bellemans

"Hoe ouder de sporter, hoe hoger het risico"

Kunnen we uit het voorgaande concluderen dat de revalidatie van Courtois te snel is gegaan? De doelman van Real Madrid was in ieder geval sneller paraat dan verwacht. "Je moet nu niet met stenen gaan werpen", vindt Bellemans. "Dit kan een accident de parcours zijn, een ongelukkig voorval." "Maar hoe ouder de sporter, hoe hoger het risico. Om die vaststelling kunnen we niet heen. Bij een jong lichaam verloopt de recuperatie vlotter." "Dit is wel een signaal dat het lichaam van de sporter over zijn hoogtepunt heen is. Blessures beginnen sneller op te treden en de revalidatie duurt langer." Volgens de dokter hoeft het geen gevolgen te hebben voor het vervolg van de carrière van Courtois. "Van een meniscusblessure genees je perfect. Hij zal een paar weken kwijt zijn, dus je moet er wel van uitgaan dat zijn seizoen voorbij is." "De revalidatie zal wel wat langer duren dan normaal en zal ook gevolgen hebben voor die andere knie. Een deel van de winst die hij daar gemaakt heeft, zal hij weer verliezen." "Al bij al is dit medisch gezien een vrij beperkte blessure. De gevolgen zullen eerder mentaal dan fysiek zijn. Hij heeft zo lang gewerkt om terug te keren en moet nu weer beginnen te revalideren. Dat heeft een enorme impact."

Maesschalck: "Nu moet je met twee revalidatieprocessen rekening houden"

Volgens Lieven Maesschalck is bij deze blessure een operatie de beste oplossing. En de doelman zou inderdaad ook onder het mes gaan. Ook Maesschalck denkt vooral aan de mentale klap. "Hij was klaar om te spelen, dus dit komt op een heel ongelukkig moment. Je hebt zo lang gewerkt om er weer te staan, dan is dit een tegenslag die hij een plaats moet geven. Maar met de mentaliteit, werkkracht en professionaliteit van Courtois zal dat geen probleem zijn." "Wat wel zo is, hij moest nog matchritme opdoen na zijn vorige blessure, die revalidatie was ook nog niet compleet. Dus nu moet je rekening houden met twee processen. Medisch zal het alleszins heel moeilijk zijn om dit seizoen of deze zomer nog te spelen. Het zou onverstandig zijn om daar ambitie toe te hebben. Hij kan zich nu beter al focussen op volgend seizoen."