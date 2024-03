Union voelt zich bekocht na "overduidelijk handspel" bij gelijkmaker Antwerp: "Geef anders de 3 punten"

Na de ontknoping op de slotspeeldag zou je bijna vergeten dat leider Union kostbare punten liet liggen bij Antwerp. The Great Old maakte vlak voor affluiten de gelijkmaker met een handspelgeurtje. Voor Union overduidelijk, voor de VAR iets minder. "Wat doet die dan eigenlijk?", vraagt Alexander Blessin zich af. Ook Lazare liet zijn teleurstelling de vrije loop op sociale media.

Ook over de felle overtreding van Bataille - de verdediger kwam vrij met een geel karton - was Lazare niet te spreken: "De VAR ligt gewoon te slapen!" (lees voort onder foto)

"Het is hier elk jaar hetzelfde liedje", sakkert Lazare nadien op Instagram. "Echt waar, geef hen anders gewoon meteen de drie punten."

Vijf minuten voor tijd zet Nilsson Union op voorsprong met een stevige kopbal. Luttele minuten later zien de bezoekers twee punten door hun vingers glippen.

In een felbevochten wedstrijd barst het helemaal los in het slot.

"Goed, na de afgelopen weken hebben we wel formidabel gereageerd. En al bij al floot de ref een goede match en is het een verdiend gelijkspel."

"Ik wil de scheidsrechter niet bekritiseren, want het kan dat hij het niet ziet. Maar wat doet de VAR hier eigenlijk? Dat is moeilijk om te aanvaarden."

"Voor mij was het overduidelijk handspel, want hij raakt twee keer de bal met zijn hand", opent hij.

"Eerlijk? Het is gewoon vervelend", zucht ook doelpuntenmaker Nilsson na de wedstrijd voor onze microfoon. "Ik begrijp niet dat ze het niet afkeuren."

Wat opviel in de partij: de spelers vochten bitsige duels uit op het veld, in de tribunes lieten de supporters fel van zich horen.

"Er hangt altijd iets in de lucht in Antwerp", lacht de coach er achteraf om. "De emoties laaiden hoog op."

Zo hoog dat zelfs de goedlachse Blessin het aan de stok kreeg met fans die uitpakten met obscene gebaren. "Ik liet me even gaan door de emoties, maar na de excuses - ook aan de scheids - was het moment voorbij."

"De sfeer was geweldig, maar er waren een paar reacties die ik niet begreep. Achteraf lachten we ermee, maar er waren gebaren die niet gepast waren richting mijn spelers."