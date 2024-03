Nieuw kader voor genderdiverse personen: "Duidelijkheid, gelijkheid, eerlijkheid en veiligheid in Belgisch voetbal"

wo 13 maart 2024 12:35

De Belgische voetbalbond (KBVB) en zijn taalvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF passen vanaf het seizoen 2024-2025 de regels voor genderdiverse personen aan. Ze gaan er prat op dat ze de eerste sportfederaties zijn die helderheid scheppen rond de speelvoorwaarden van trans en non-binaire personen. Het nieuwe kader is maandag goedgekeurd door de Hoge Raad van de KBVB.

Duidelijkheid is één zaak, maar met de nieuwe regels waarborgen de federaties ook eerlijkheid en veiligheid in het vrouwenvoetbal, stelt de KBVB in een persbericht.



Al in 2019 introduceerde Voetbal Vlaanderen de "genderdispensatie". Trans spelers die na hun transitie en juridische aanpassing van geslacht in de categorie gelinkt aan hun geboortegeslacht willen blijven spelen, kunnen hiervoor een aanvraag doen.



Bijvoorbeeld: een trans man (vrouw bij geboorte die man is geworden) wijzigt zijn geslacht op zijn identiteitskaart van vrouw naar man, maar wil bij de vrouwenploeg actief blijven.



Wie fysiek van geslacht veranderde, maar geen aanpassing vroeg van de identiteitskaart, kon in de reeks van voor hun transitie blijven spelen. Zo was er de situatie dat een specifieke groep toestemming moest krijgen, terwijl andere trans voetballers daar niet aan werden onderworpen.

Concreet zullen alle voetballers en voetbalsters die hun juridisch geslacht hebben veranderd óf in transitie zijn gegaan, de federatie hiervan op de hoogte moeten stellen.

Vanaf het seizoen 2024-2025 komt daar verandering in. "De federatie wil duidelijkheid scheppen voor spelers, clubs en scheidsrechters", legt woordvoerder Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen uit.



"De regels moeten ook transparantie, perspectief en bescherming bieden aan genderdiverse personen die zich graag aansluiten bij een club. En ze zorgen voor een eerlijke en veilige omgeving in het vrouwenvoetbal."



Zij moeten toelating krijgen om in hun gewenste reeks te (blijven) voetballen. Deze toelating komt er na een gesprek met een arts en de aanspreekpersoon integriteit van de federatie.

Bijvoorbeeld: wil een trans vrouw (man bij geboorte die vrouw is geworden) in de vrouwencompetitie voetballen, zal zij hier expliciet een aanvraag voor moeten indienen. Ze krijgt dan al dan niet een toelating voor 6 of 12 maanden.

Volwassen recreatief mannenvoetbal wordt open categorie