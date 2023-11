Het bijzondere voetbalverhaal van de broers Wolke en Aster Janssens: "Dag van borstamputatie was heel mooi"

Aster Janssens (22) is als vrouw geboren, maar voelt zich man. "Mijn borstoperatie was een opluchting. Ik geniet er nog elke dag van dat mijn borstkas plat is. Want dat is niet vanzelfsprekend geweest voor mij." Wolke is de 6 jaar oudere broer van Aster. Hij voetbalt bij STVV in de eerste klasse bij de mannen. "Ik vond het toch een beetje een verrassing, toen Aster mij een jaar geleden inlichtte." "Maar toen ik nadacht over zijn jeugd, viel alles wel een beetje op zijn plaats." Aster postte eind mei zijn verhaal op Instagram. "Ik was daar wel wat bang voor. Maar wie u aanvaardt, aanvaardt u. Wie u niet aanvaardt, aanvaardt u niet." Wolke staat als familie helemaal achter zijn broer. "Wij steunen Aster natuurlijk. Ik denk dat dat het mooiste is wat er is: jezelf tonen wie je echt bent."

Hormoontherapie na voetbalcarrière

Aster is een voetballer die in de vrouwencompetitie speelt. Afgelopen zomer kwam hij na 3 jaar Standard over naar KV Mechelen. Vóór Luik speelde hij in Genk. Hij koos er bewust voor om nog niet volledig in transitie te gaan. "Omdat ik in de vrouwenvoetbalwereld zit, ik ken daar veel mensen. Ik zit in de Super League. Ik zou het zonde vinden om dat op te geven." "Ik speel ook voor de nationale ploeg U23. Ik vind dat een eer. Ik word geaccepteerd en mijn vrienden zitten daar. Dus dit is een bewuste en persoonlijke keuze."

Dat geeft wel een dubbel gevoel. Hij wil enerzijds zo ver mogelijk geraken in het voetbal en zo lang mogelijk spelen, anderzijds is dat ook een rem om verder te gaan in het traject van wie hij vanbinnen is.



"Door geen hormonen te pakken, geef ik voor een stuk wel op wie ik ben. Tegelijkertijd heb ik die operatie gehad, zijn mijn haren kort, kan ik me kleden hoe ik wil, ik word vaak aangesproken hoe ik wil. Dat heb ik er dus voor over."



25 mei is de datum waarop alles veranderde. Maar dat was niet het moment waarop het voor hem begonnen is. "Ik had dat gevoel al van heel, heel jong, van kinds af. Ik kan er geen leeftijd op plakken. Ik weet gewoon dat ik het altijd al wist, maar doorheen mijn puberjaren heb ik dat zeker heel hard proberen weg te duwen."



"Maar ik kreeg het niet weg, want dit is wie ik ben", lacht hij.



Wolke merkt het verschil. Zijn broer is veel gelukkiger. "Vroeger was Aster geslotener. Nu is hij meer open. Ik denk dat dat logisch is. Hij kon niet zijn, wie hij echt is. Ik denk dat dat het ergste is voor een mens. Dat je niet kan tonen en kan zijn wie je echt bent. Aster heeft een heel moedige beslissing gemaakt."



Aster is meer dan tevreden. "Ik vind het mooi hoe Wolke, mijn familie en vrienden reageren. Dat wens ik iedereen toe: het is geen keuze, het is wie je bent."