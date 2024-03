BEKIJK: Anthony Joshua overklast Francis Ngannou en mept ex-MMA'er knock-out in 2e ronde

De inzet van de kamp was groot. De winnaar zou het wellicht voor de undisputed wereldtitel mogen opnemen tegen de laureaat van het duel tussen WBC-kampioen Tyson Fury en WBA/IBF/WBO/IBO-kampioen Oleksander Oesyk, die elkaar in mei treffen.



Voor Ngannou was het nog maar de 2e bokskamp in zijn carrière. Zo verbazend sterk de 37-jarige Kameroener was in de herfst tegen Fury (die tegen de grond ging en ietwat controversieel op punten won), zo onder lag hij afgelopen nacht.



Joshua speelde met Ngannou en mepte hem 3 keer tegen de vlakte. Al in de eerste ronde lag Ngannou er na een rechtse directe op zijn kin. De Brit rook bloed en richtte met een rechts-links-combinatie zijn opponent weer te gronde.



Nog maar pas had de ref tot 10 geteld of daar ging Ngannou als een kaartenhuisje weer neer na een nieuwe brutale rechtse. De ref nam een duidelijk aangeslagen Ngannou in bescherming en stopte de kamp.