Joshua vs. Ngannou: wie grijpt de kans op een wereldtitelgevecht bij de zwaargewichten?

vr 8 maart 2024 14:31

Ex-MMA wereldkampioen Francis Ngannou stapt vanavond voor de tweede keer in de ring voor een kamp bij de zwaargewichten in het boksen. Z'n tegenstander is de ex-wereldkampioen Anthony Joshua. Er staat veel op het spel, want de winnaar krijgt waarschijnlijk de kans om voor de undisputed wereldtitel te kampen tegen de winnaar van Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk.

Francis Ngannou verbaasde in oktober van vorig jaar bijna de bokswereld toen hij in z'n eerste professionele bokskamp ooit, de ongeslagen wereldkampioen bij de zwaargewichten, Tyson Fury, aan het wankelen bracht. Oké, er stond geen titel op het spel en Ngannou verloor uiteindelijk op punten. Maar Ngannou zelf en veel bokskenners met hem, zagen een andere uitslag dan de ringjuryleden. De ex-MMA-kampioen had z'n stempel als bokser gedrukt. Ook voor z'n kamp van vannacht tegen Anthony Joshua is de Kameroener alvast heel zelfzeker. "Ik heb gehoord dat Joshua een kin van glas heeft", verklaarde Ngannou in een interview. "Ik weet niet of het waar is, maar ik hoop er vanavond in de ring snel achter te komen."

Francis Ngannou

Deze kamp is geen gimmick, entertainment of iets om de televisiemakers te plezieren Anthony Joshua, ex-wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten

Voor Anthony Joshua staat er veel meer op het spel en is dit misschien wel de kamp van de laatste kans. De ex-wereldkampioen bij de zwaargewichten was ooit een van de "grote drie" in het boksen, samen met Tyson Fury en Deontay Wilder. Maar na verloren kampen tegen Andy Ruiz en Oleksandr Usyk taande de ster van de Engelsman en leek zijn carrière voorbij. Nu krijgt hij dé kans op eerherstel tegen Francis Ngannou en dat beseft Joshua maar al te goed: "Deze kamp is geen gimmick, entertainment of iets om de televisiemakers te plezieren. Het is een serieus gevecht tegen iemand die zichzelf bewezen heeft in het boksen."

Anthony Joshua.

Undisputed world champion worden

Wat na zoveel jaar nooit gelukt is door allerlei contractuele besonjes , een "Battle of Britain" tussen Tyson Fury en Anhony Joshua, lijkt nu ineens weer op de radar te kunnen komen. Of het dan voor de undisputed title gaat, valt nog af te wachten, maar bokspromotor Eddy Hearn is er alvast klaar voor, zo vertelde hij aan de BBC.

"Als AJ wint van Ngannou en Fury verslaat Usyk, dan zal de hele wereld vragen om een kamp tussen Joshua en Fury", weet hij. "Dat wordt waarschijnlijk één van de grootste kampen in de geschiedenis van het boksen."