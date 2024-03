Zulte Waregem grijpt in door slechte resultaten: exit sportief manager, enter mental coach

Het bestuur spreekt zelf van nog "6 finales". Zulte Waregem is voorlopig vierde in onze 2e klasse met 40 punten, evenveel als Patro Eisden Maasmechelen, 1 punt meer dan Dender, maar vooral 6 punten minder dan leider Deinze en 4 minder dan nummer 2 Beerschot. Lommel is met 42 punten derde. In het nieuwe competitieformat promoveert de top 2 rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. De nummers 3 tot 6 spelen barrages, waarvan de winnaar tegen de tweede van de degradatieplay-offs van de JPL speelt met als inzet het laatste ticket voor eerste klasse. Zulte Waregem stond eind 2023 op kop, maar kon maar 2 van zijn 8 matchen in 2024 winnen, 2 keer speelde het gelijk. Vorige week werd het 1-1 bij nummer laatst SL16, de week ervoor verloor het met 2-1 bij staartploeg Francs Borains.

Het bestuur voerde de voorbije weken gesprekken met spelers en staf. Daaruit blijkt dat de ploeg "vastberaden achter de aanpak van coach Vincent Euvrard staat", luidt het in een persbericht.



Daarom zal het bestuur de resterende matchen rechtstreeks samenwerken met de coach en rekent het voortaan niet langer op sportief manager Tom Caluwé.



De 45-jarige ex-voetballer kwam in oktober pas over van Club Brugge, sinds 2019 was hij technisch directeur bij KV Mechelen. In 2022 werd hij verkozen tot beste technisch directeur in ons land.



De sportieve staf wordt voorts versterkt met Steven op’t Roodt als mental coach. In de succesperiode waarbij Essevee vicekampioen werd (2013), maakte op’t Roodt ook deel uit van Zulte Waregem.



"Iedereen is ervan overtuigd dat de sleutel voor betere resultaten met dit team ook in de mentale weerbaarheid ligt, dus krijgt hij de taak om het zelfvertrouwen van het (vooral) jonge team aan te scherpen."



Ook het scoutingsapparaat wordt uitgebreid. Niels Leroy treedt meteen in dienst als Recruitment Manager en staat samen met de scoutingscel in voor de aantrekking en ondersteuning van nieuwe talenten. Hij komt over van de Belgische voetbalbond.



Tot slot voeren bestuur en staf ook gesprekken met Zinho Gano om de aanvaller opnieuw op te nemen in de A-kern. Na een dispuut met Euvrard is de ervaring spits sinds januari disciplinair geschorst en traint hij al 8 weken met de B-kern.



Gano speelde dit seizoen 12 matchen, goed voor 8 goals. Voor Zulte Waregem kwam hij in totaal al 70 keer uit, goed voor 36 goals.