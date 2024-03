Tolu en Genk counteren racistische aanvallen: "Racisme hoort niet, nergens"

Niet lang na de wedstrijd regende het verschrikkelijke beledigingen aan het adres van Tolu. Hij gooide ze zelf op Instagram met het opschrift: "Zwart en trots" ("Black and proud").



Op zijn story bedankt hij ook de Genk-fans die hem steunden en positieve berichten stuurden. "Voor jullie speel ik!" Hij stuurde ook enkele van die "You're not alone"-berichten mee.



Vanochtend reageerde ook zijn werkgever. "KRC Genk en iedereen die bij de club betrokken is, veroordeelt de reacties voor de volle 100 procent", luidt het in een statement.



"Racisme hoort niet. Niet in voetbalstadions, niet op sociale media, nergens."



"Helaas zit racisme nog diepgeworteld in het voetbal en bij uitbreiding in de ganse samenleving. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om dat een halt toe te roepen."



"Als club zetten we dan ook alles in werking om de verantwoordelijken op te sporen en aan te geven bij de politie."