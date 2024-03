Renaat en Bert analyseren rit 1 van Parijs-Nice: "Typeert Evenepoel om door te zetten na die sprint"

In de finale van de openingsrit in Parijs-Nice verzorgde Remco Evenepoel het spektakel met 2 aanvalspogingen en een oogst van 4 bonificatieseconden. "Kan hij niet beter eens voor die seconden gaan en dan hetzelfde doen als de rest: niet mee doen?", vraagt Bert De Backer zich af.

Bert: "We kunnen zeggen dat hij attent is, net als Bernal. Die andere mannen vallen aan puur voor de seconden, maar Remco ziet het ook als opportuniteit om met dat groepje naar de streep te gaan. Dat typeert hem."

Renaat: "Moeten we conclusies verbinden aan de move van Evenepoel, die hem 4 bonificaties opleverde? Al moeten we wel opmerken dat Jorgenson er 2 meer pakte."

Bert: "Hij krijgt nog 1 of 2 kansen komende week. Het is altijd leuk en spannend om klassementsmannen, zoals Remco Evenepoel , te zien aanvallen en toch nog een sprint te krijgen. En dan nog zo'n technische aankomst: een hele mooie etappe. "

Renaat: "Wat kan je zeggen over de sterkte van zijn ploeg?"



Bert: "Het is niet dat het superzwaar was, maar ze hielden Remco wel goed vooraan heel de tijd. Na die sprint was er veel chaos, maar Van Wilder en Cattaneo waren snel weer vooraan te vinden. Mentaal is dat van heel grote waarde."



Renaat: "Primoz Roglic deed niet mee vandaag bij de tussensprint."

Bert: "Zijn ploeg was ook niet opvallend aanwezig, vond ik. Je mist toch een beetje dat teamgevoel, wat hij bij de gele mannen wel had. Visma-Lease a Bike blijft wel heel de tijd goed gegroepeerd."