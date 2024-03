Belgisch duo wordt 18e op WK bobslee, Duitsers palmen in Winterberg het volledige podium in

Kelly Van Petegem en Jïenity de Kler stonden vrijdag na twee runs (20e en 15e plaats) op de 18e plaats in de tussenstand en die positie behielden ze.

Zaterdag behaalden ze een 19e en 18e plaats in de twee runs van de dag, goed voor de 18e plek in de eindstand (3'48"48) op 4"49 van het winnende duo Lisa Buckwitz/Vanessa Mark.

De Duitse tandem voerde na 2 runs de stand aan, waarna Buckwitz en Mark de koppositie zaterdag behielden met een winnende totaalchrono van 3'43"99.

Duitsland boven in Winterberg want ook op de plaatsen 2 en 3 staan Duitse duo's: respectievelijk Laura Nolte/Deborah Levi (tweede in 3'44"04) en Kim Kalicki/Leonie Fiebig (derde in 3'44"27). Er namen in totaal 24 duo's deel.

De 24-jarige Van Petegem behaalde vorig weekend de 18e plaats in haar monobob op het WK in Winterberg. De wereldtitel ging toen naar de Duitse Laura Nolte.