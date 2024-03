Voorlopige bewindvoering Eendracht Aalst: "Bijkomende info én financiële engagementen nodig"

Eendracht Aalst werd in augustus overgenomen door een Turkse investeringsgroep. Die stelde ex-Rode Duivel Kevin Mirallas aan als sportief directeur. Sportief gaat het goed - de club staat eerste in Tweede Amateur, maar naast het veld zijn er heel wat problemen.



Tussen het mannenelftal en de vrouwen- en jeugdafdeling zou het niet boteren en de voorbije maanden regende het financiële wanklanken. In een open brief eind november reageerde de club "op de foutieve, onvolledige berichten" en ontkende het de financiële problemen.



Maar aanhoudende niet-betaalde facturen zorgden er woensdag voor dat de A-kern van de mannenploeg onder voorlopig bewind werd geplaatst. Twee bewindvoerders zullen 3 weken lang het bestuur van de vzw van de A-kern beheren. Na 3 weken kunnen ze al dan niet verdere maatregelen nemen.