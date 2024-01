Burgemeester doet oproep na vechtpartij in jeugdkantine Eendracht Aalst: "Ter bescherming van jeugd"

wo 31 januari 2024 16:57

Vierdeklasser Eendracht Aalst blijft negatief in het nieuws komen. In de jeugdkantine brak er gisteren een knokpartij uit, enkele jeugdspelertjes zagen het allemaal gebeuren. Sinds de club in handen is van een nieuwe, buitenlandse investeerder liep het al vaker mis. De politie kwam ter plaatse, de burgemeester doet een warme oproep "ter bescherming van de jeugdspelers".

De gas- en elektriciteit van het jeugdcomplex van Eendracht Aalst zijn al eens afgesloten en onlangs stelde de sociale inspectie ook heel wat inbreuken vast bij een inval tijdens een competitiematch. De Turkse overnemers spreken "de foute info" in de media tegen en weerleggen de berichten over financiële problemen. Blijkbaar kwam de vechtpartij voort uit onenigheid tussen Turkse medewerkers en Turkse bestuursleden.



De politie kwam ter plaatse. "Voor een uit de hand gelopen discussie tussen 2 partijen die op dat moment aanwezig waren", vertelde Lisa Wynendaele, communicatieverantwoordelijke van Politie Aalst, aan de redactie van Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Een persoon raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis overgebracht."



De politie zal van iedereen die getuige was van de vechtpartij verklaringen afnemen. "Voor wie extra ondersteuning nodig zou hebben na wat hij gezien heeft, hebben we een sociale dienst." De kinderen die getuige waren zouden daar eventueel gebruik kunnen van maken.



Of er een klacht was ingediend, was op het moment van het gesprek nog niet bekend. "Er is wel een proces-verbaal opgesteld door onze ploegen."

Burgemeester doet oproep: "Ter bescherming van jeugdspelers"