Bestuur Eendracht Aalst schuift alle schuld van zich af: "Onvergeeflijk, een persoonlijke oorlog"

Sinds Eendracht Aalst in Turkse handen kwam, is een waslijst aan problemen ontstaan. Spelers zouden al maanden geen loon meer hebben gekregen, ook leveranciers worden niet meer betaald.

Nu ook het jeugdcomplex Zandberg zonder gastoevoer is gevallen, en er dus geen warme douches of gewassen truitjes meer zijn, trokken de jeugdmedewerkers hun conclusies. All jeugdactiviteiten werden stopgezet.

In een open brief reageren de Turkse bestuurders nu op de problemen. De hand in eigen boezem steken doen ze niet. Integendeel, ze trekken in de tegenaanval.

"Wij hebben vastgesteld dat een aantal medewerkers, die alleen aan hun persoonlijke voordelen dachten, sponsorovereenkomsten hebben afgesloten die de club zouden schaden. Belangrijke documenten, facturen en soortgelijke papieren werden niet bij ons afgeleverd of vernietigd."

Voor het afsluiten van de gastoevoer wijzen ze naar "een wachtrij in de planning van de netbeheerder". "De jeugdverantwoordelijken waren hier sinds augustus van op de hoogte, maar verstrekten geen informatie aan het bestuur."