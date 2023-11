Geen water en verwarming voor jeugd, opleiders leggen werking stil: opnieuw hommeles bij Eendracht Aalst

" What's next!? ", vragen de opleiders zich af. "In deze omstandigheden en met dergelijk gebrek aan structuur en communicatie is het onmogelijk om de continuïteit te waarborgen en verder te werken."

Concreet: geen warm water en verwarming in de jeugdkleedkamers. Ook de industriële droogtrommel die de wedstrijdkledij van om en bij de 30 jeugdploegen droogt, is niet meer ter beschikking.

"Met veel spijt in ons voetbalhart delen we jullie mee dat alle jeugdvoetbalactiviteiten met onmiddellijke ingang en tot nader order worden opgeschort."

Hommeles met nieuwe bestuurders?

Dat de Oost-Vlaamse traditieclub mogelijk in vieze papieren zit, is erg opmerkelijk.

Slechts 8 weken geleden werden de nieuwe Turkse eigenaars officieel voorgesteld. Ulas Ortakaya en Yüksel Demir namen de touwtjes in handen. Een overname die heel wat vragen opriep bij de supporters.

"Natuurlijk waren er veel vraagtekens over onze visie bij de fans", reageerden de Turkse investeerders toen bij TV Oost. "Maar we hebben al hun vragen kunnen beantwoorden."

De lat werd meteen de lucht in gejaagd: over 5 jaar moet Aalst in 1A zitten. Stevige investeringen in (buitenlandse) spelers volgden. Maar die lijken nu ook een onvoorzien kostenplaatje met zich mee te brengen.