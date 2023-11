Turkse overnemers bij Aalst hekelen "foute info" en weerleggen financiële problemen

Een tijdje geleden werd amateurclub Eendracht Aalst overgenomen door Turkse investeerders. Meteen werden vanuit alle windhoeken buitenlandse spelers aangetrokken en werd ex-Rode Duivel Kevin Mirallas er gepiloteerd als sportief directeur.



De sportieve successen bleven niet uit, Aalst is inmiddels opgeklommen naar de koppositie in de 2e amateurklasse. Maar achter die hoogconjunctuur gaat volgens tal van berichten een zorgwekkend beleid schuil.

Er zouden financiële problemen zijn en ook de jeugdwerking werd tijdelijk stopgezet.

Het bestuur doet die verhalen af als" incorrecte, al dan niet foutieve informatie". Het roept ook op "om de sereniteit terug te laten keren".

Aalst "betreurt dat in de media de perceptie wordt gecreëerd dat de club vandaag nog een miljoenenschuld met zich meedraagt, terwijl het tegendeel waar is". De schuld van 76.000 euro aan het stadsbestuur zou in werkelijkheid maar om 16.000 euro gaan.

Wat betreft de problemen bij de jeugd wordt er naar een verantwoordelijke verwezen "die paniek en onrust wou zaaien". Die persoon zou "zonder enig overleg met het bestuur de beslissing genomen hebben om trainingen en wedstrijden te annuleren".

Het nieuwe bestuur hoopt zelfs om in de toekomst met de jeugd een versnelling hoger te schakelen, onder meer met de modernisering van het jeugdcomplex.

"Zo kunnen we na jaren van stilstand weer op het juiste spoor geraken."