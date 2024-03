Slaat de UCI de "hookless velgen" in de ban na de valpartij van Thomas De Gendt?

Normaal gezien wordt een fietsband met een soort gebogen randje (de "hook") vastgehaakt aan de velg. Die techniek zorgde ervoor dat de band niet van de velg zou springen.



Maar door nieuwe technieken waren die randjes niet langer noodzakelijk, dachten de constructeurs. Bovendien zouden banden met dit "haakloze" systeem goedkoper worden en de fietsen lichter. Als derde voordeel wordt een betere aerodynamica aangestipt, wat naar verluidt zelfs een bonus van 10 watt zou opleveren.

Maar helemaal veilig is de nieuwe techniek schijnbaar niet. Dat ondervond Thomas De Gendt in de UAE Tour. Plots zag hij zijn binnenband loskomen en zorgde het schuim, dat voor een extra buffer moet zorgen, ervoor dat zijn voorvork blokkeerde.



Adam Hansen, de voorzitter van rennersvakbond CPA, luidde meteen de alarmbel. "Wij zijn er niet blij mee dat renners met dit nieuwe "hookless"-systeem wedstrijden rijden", schreef de Australiër op X. "Verschillende renners en teams hebben hun bezorgdheden geuit."

De Internationale Wielerunie lijkt die klachten ter harte te nemen. "In het licht van enkele recente incidenten hebben we beslist de zaak dringend te bestuderen. We willen hierin snel een beslissing nemen."



Zullen ze uiteindelijk toch moeten afhaken, de "hookless" velgen?