Om naar uit te kijken in F1-seizoen: "Alonso heeft van succes geproefd, net nu er plek vrijkomt bij Mercedes"

29 februari 2024

Bij de start van een F1-seizoen is het altijd koffiedik kijken welke renstal het best zijn huiswerk heeft gemaakt, al lijkt wereldkampioen Red Bull wel nog altijd de strafste koffie te kunnen inschenken. Sporza Daily ging met analist Sam Dejonghe op zoek naar de meest prangende kwesties voor 2024.

1. Hoe dominant zal Red Bull zijn?

Na drie wereldtitels op een rij voor Max Verstappen is de Nederlander ook in 2024 de gedoodverfde favoriet. "Maar het is moeilijk om nu al in te schatten of hij even dominant zal zijn als vorig jaar", zegt F1-kenner Sam Dejonghe. "Red Bull heeft al een wagen ontworpen die zeer succesvol was en Verstappen verkeert in de vorm van zijn leven. Als dat opnieuw samenkomt, valt er niet echt iets tegen te beginnen." Zeker omdat ze bij Red Bull ook niet hebben stilgestaan. De RB20 oogt nog agressiever dan vorig jaar. "Ze zaten al in een goede positie om races te winnen, maar toch hebben ze het lef gehad om nog een stapje verder te gaan in hun ontwerp."

Hoe komt het eigenlijk dat Red Bull zo dominant is? "We gaan het derde seizoen in met de nieuwe generatie wagens. En Red Bull had het eigenlijk vanaf het eerste seizoen al bij het juiste eind", schetst Dejonghe. "Ze hebben met Adrian Newey waarschijnlijk de meest briljante ontwerper uit de F1-geschiedenis in huis. Bij de vorige generatie wagens was de motor heel belangrijk, en daar had Mercedes voorsprong. Nu is de aerodynamica bepalend en daarin is Red Bull heel sterk." "Het is heel moeilijk voor de concurrentie om dat gat dicht te fietsen of om een wagen zomaar te kopiëren. Dan zie je dat het zelfs in het 3e seizoen van de nieuwe regels moeilijk is om dichtbij te komen."

2. Wie kan Red Bull uitdagen?

"Iedereen hoopt en denkt Ferrari", aldus Sam Dejonghe. "Ze hebben goed gepresteerd tijdens de testdagen en ze hebben een probleem opgelost waarmee ze de voorbije twee seizoenen kampten." "De wagen was heel veeleisend voor de banden, waardoor ze in de race vaak tekortkwamen of hun tempo moesten laten zakken om te overleven." Toch bouwt Dejonghe nog wat voorbehoud in. "Bij Ferrari durven ze tijdens de wintertests soms te bluffen. Ze maken graag een goede eerste indruk." "Het zou dus kunnen dat het Ferrari is, maar het zou ook kunnen dat Mercedes opvallend uit de hoek komt." Zijn er dan nog underdogs? "RB - het vroegere AlphaTauri - lijkt met de hulp van grote broer Red Bull wel een goede wagen te hebben gebouwd." "Vorig jaar is McLaren nog heel sterk opgekomen en was Aston Martin goed bij de start van het seizoen. Dus die mogen we ook niet uitsluiten. Maar we zullen nog enkele races moeten afwachten."

3. Wie moet zich bewijzen voor 2025?

De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025 zal dit seizoen al een stevige impact hebben. "Dat zal ten eerste al een interessante dynamiek opleveren bij Mercedes", zegt Dejonghe. "Hoeveel informatie zullen ze nog delen met de zevenvoudige wereldkampioen, als hij naar een concurrent overstapt?" "Bovendien zal George Russell zich dit jaar al proberen te manifesteren als leider van Mercedes. Ook bij Ferrari, waar Carlos Sainz moet opstappen, zal dezelfde spanning heersen." En het brengt ook een stoelendans op gang, zeker nu er veel rijders einde contract zijn. Ook Fernando Alonso is bezig aan zijn voorlopig laatste seizoen bij Aston Martin. "Hij blijft een van de meeste getalenteerde piloten", aldus Dejonghe. "Hij heeft vorig jaar gevoeld dat hij het nog kan." "Als Aston Martin geen winnende wagen kan afleveren, zal de Spanjaard wel kijken wat hij volgend jaar kan doen. Er komt bij Mercedes bijvoorbeeld een plekje vrij. Alonso heeft van het succes geproefd, dus dan zal hij wel een plek zoeken waar hij het nog kan waarmaken."

Sergio Perez zal waarschijnlijk niet bij Red Bull blijven. Hij heeft vorig jaar geprobeerd om Verstappen te verslaan en dat is duidelijk niet gelukt. Sam Dejonghe