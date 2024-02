Mark van Bommel wil zich niet verschuilen achter Bekerclichés: "We moeten gewoon doorstoten tegen Oostende"

wo 28 februari 2024 17:48

Van moeten. Antwerp wil absoluut opnieuw de eindstrijd uitvechten in de Beker. Dus is winnen van KV Oostende de enige mogelijkheid. Coach Mark van Bommel beseft dat het niet vanzelf zal gaan. "We zijn niet in staat om onze wedstrijden te domineren", geeft hij toe. "Maar na twee matchen tegen Oostende moeten we gewoon doorstoten."

De hete adem van KV Oostende? Die voelt Mark van Bommel nog niet, ondanks een moeizaam 1-1-gelijkspel aan de kust. "Zo'n situatie kenden we ook vorig jaar tegen Union", haalt de coach zijn schouders op. "Toen stonden we 0-1 achter. Dus dit is hetzelfde verhaal, alleen een andere tegenstander." Na de prestatie in de heenmatch zal het geloof bij KVO groeien. "Om te zeggen dat we het op de Bosuil wel even zullen afmaken, is wel arrogant", zegt de T1 van Antwerp. "Met die ingesteldheid zijn we ook niet naar Oostende getrokken. Maar we moeten ons er niet achter verschuilen: we moeten gewoon doorstoten."

We zijn niet in staat om enorm te domineren. Mark van Bommel

Een duidelijk signaal naar zijn spelersgroep, die het de afgelopen weken niet altijd even makkelijk had op het veld. "We zitten in een situatie dat de ballen goed vallen voor ons, dat zie je aan de goals uit afstandsschoten. Maar we zijn niet in staat om enorm te domineren." Blessures, de verkopen tijdens de winter, ... Verklaringen genoeg voor de vormdip. "Twee weken geleden kreeg ik de vraag van Tom Boudeweel of er niet te veel verwacht wordt van dit Antwerp. Daar zit wel iets in", bekijkt Van Bommel het anders. Waar de T1 niet aan gaat twijfelen, is zijn kapitein. "Daar heb ik geen reden voor. Dat Toby Alderweireld eens betrokken is bij een penaltymisser of een owngoal zoals tegen Gent ... Ik kan niets meer wensen van mijn aanvoerder." Schreeuwt hij zijn ploeg morgen richting de Heizel?

"Schorsing is jammer voor club en Marc"

Ook nog een thema deze week: Marc Overmars die niet meer in beroep gaat tegen zijn wereldwijde schorsing na grensoverschrijdend gedrag. "Dat dit ontzettend jammer is voor de club. Ook voor Marc zelf", vindt zijn Nederlandse collega. "Ik heb wel contact met hem, dat is ook volledig normaal. Alleen moet je dat scheiden met het zakelijke."