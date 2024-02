Sportief directeur die Openda naar Leipzig haalde, moet lijnen uitzetten bij kwakkelend Bayern München

Het begin van de omslag? Bayern München heeft Max Eberl voorgesteld als nieuwe sportief directeur. De 50-jarige Duitser was tot eind september in diezelfde functie aan de slag bij RB Leipzig. Daar boog hij zich onder meer over het transferdossier van Rode Duivel Loïs Openda.

Op 1 maart begint Max Eberl aan zijn werkzaamheden in München. Hij ondertekende een contract tot eind juni 2027.

Eberl is een grote naam in Duitsland. Hij haalde Loïs Openda afgelopen zomer nog naar Leipzig, maar werd er nauwelijks 2,5 maanden later ontslagen.

Het ontslag kwam er officieel vanwege "een gebrek aan betrokkenheid", maar destijds werd Eberl in de Duitse pers al gelinkt aan Bayern. Eberl was zo slechts een jaar in dienst bij RB Leipzig.

Voordien was hij twaalf jaar sportief directeur bij Borussia Mönchengladbach. Eberl kreeg als speler zijn jeugdopleiding bij Bayern München.