Gaan de Belgian Lions de Belgian Cats achterna? "Wij varen mee in hun zog"

Met een zege op Europees kampioen Spanje (58-53) hebben de nationale basketbalmannen een knappe prestatie neergezet. In onze podcast Sporza Daily kaarten we na over de stunt. "Met defense win je wedstrijden."

"Spanje hebben we op 53 punten gehouden, Slovakije op 60. Met defense win je wedstrijden", stelt Westphalen met een wijsheid uit het basketbal.

De Belgen stonden er in een defensieve match. "We hebben de voorbije week veel focus gelegd op de verdediging en dat heeft zijn vruchten afgeworpen", vertelt assistent-coach Raymond Westphalen.

"Obasohan - een Duracellkonijn - is nergens bang voor", vult Vandegoor aan. "Hij ramt zich door de Spaanse verdediging met enkele dubbele meters in de ploeg. Met zijn gespierd lichaam zoekt en gebruikt Obasohan het contact."

Naast Gillet hebben de Lions nog een leider. "Retin Obasohan voert de aanval aan. Hij scoort aan de lopende band, op verschillende manieren", legt Van Rossom uit. "Zij trekken iedereen mee in het spel."

"Daar moeten we het van hebben", weet oud-international en Oostende-speler Sam Van Rossom. "Het is de identiteit van de Belgian Lions . Wij hebben geen vedettes zoals andere landen."

"De Lions weten dat ze het van hun defensie moeten hebben", pikt onze commentator Christophe Vandegoor in. "Daar heeft de ploeg ook krijgers voor: zoals Pierre-Antoine Gillet. Hij vuurt het collectief aan."

Met Toumani Camara (Portland) en Ajay Mitchell (Santa Barbara) hebben de Belgian Lions nog twee kleppers achter de hand. Als zij zich kunnen vrijmaken in de Verenigde Staten, kunnen de Lions nog harder brullen.



"Ze zullen zeker een meerwaarde vormen", zegt Raymond Westphalen. "Het doel is dat zij erbij komen en dan baden we in luxe."



"Coach Gjergja gaat het wel grijze haren bezorgen", lacht de assistent-coach. "Zijn selectie wordt er niet makkelijker op, maar dat is mooi."

"Basketbal leeft in België. Het is fantastisch wat de Cats presteren en wij varen mee in hun zog", besluit de assistent-coach van de Belgian Lions.