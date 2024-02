Belgian Lions nemen scalp van Europees kampioen Spanje en kunnen EK 2025 al ruiken

De Spiroudome in Charleroi was volgelopen voor de confrontatie met Europees kampioen Spanje. De Spanjaarden hadden nog een eitje te pellen met de Belgen, want op het vorige EK waren de Belgian Lions het enige team dat Spanje kon verslaan.



In een erg defensieve 1e helft hadden beide ploegen het erg moeilijk om tot scoren te komen. In de Belgische aanval waren het vooral Obasohan en Gillet die zich lieten opmerken bij de Lions, die slechts 19 punten konden maken voor de rust.



Maar omdat ook de Lions sterk stonden te verdedigen, was het Spaanse afwerkingspercentage niet veel beter dan dat van de Belgen. Zo hield België Spanje nog enigszins in het vizier. Bij de pauze was het verschil 7 punten: 19-26.