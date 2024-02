Opdracht volbracht: Belgian Lions openen EK-voorronde met belangrijke zege in Slovakije

Maar in het 2e quarter maakten de Lions het zichzelf lastig. De Slovaakse shots vielen plots wel binnen en zo knabbelde de thuisploeg aan zijn achterstand. Bij de rust was het verschil nog amper 4 punten: 36-40.

Toch was de start van de Belgen ietwat sloom, maar een secure Gillet zette de Lions op het goeie spoor door 11 van de eerste 13 Belgische punten voor zijn rekening te nemen. Toen ook Obasohan zich liet gelden in aanval ging het plots snel: met een 14-0-tussenspurt zette België een comfortabele kloof op het scorebord.

In een poule met ook nog EK-gastland Letland en Spanje was de boodschap duidelijk voor de Belgian Lions: er moest donderdagavond in Slovakije meteen gewonnen worden om de EK-kansen gaaf te houden.

Ook de start van de 2e helft was aanvankelijk moeizaam voor de Belgian Lions. De Slovaakse sterkhouder Brodziansky vond zijn draai en plots hadden de Belgen nog maar één puntje over van hun voorsprong.

Pas na de inbreng van Tumba en de sterk spelende Delalieux namen de Lions de match weer in handen. Tumba liet zich gelden in verdediging en vanaf de vrijworplijn en Delalieux zorgde van achter de driepuntlijn weer voor meer ademruimte: 54-64.

Die klap kwamen de Slovaken niet meer te boven. In het 4e quarter bleven ze liefst 8 minuten zonder score. Schwartz en topschutter Obasohan dirigeerden de Lions op een volwassen manier richting zege.

Een prima start van de EK-campagne dus voor de Belgen, die daarmee al meteen een belangrijke stap richting EK zetten.

Gastland Letland is al zeker van deelname, de andere 2 EK-tickets in groep C worden verdeeld onder België, Slovakije en Spanje. Slovakije achter zich houden moet voor de Lions in principe volstaan om voor de 6e keer op rij naar het EK te mogen.