Stayen in lichterlaaie: brandend spandoek zorgt voor rookwolk, brandweer blust de situatie

De vlam in de pan, alleen niet op de manier dat de fans het wilden. Plots zorgt een brandend spandoek voor oponthoud in de wedstrijd tussen STVV en Westerlo. De brandweer rukte uit om het doek - die voor een flinke rookpluim zorgde - te blussen. Vermoedelijk was Bengaals vuur van supporters de oorzaak.