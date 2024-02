Geniale ingeving kruidt 100e verjaardag van Sint-Truiden met driepunter tegen Westerlo

De driepunter als cadeau voor het 100-jarige bestaan. STVV heeft in eigen huis Westerlo over de knie gelegd dankzij een geniale ingeving van Ryotaro Ito. De Japanner pakte uit met een knappe lob. Ook naast het veld was even er even vurig moment door een brandend spandoek, maar dat kon - dankzij de brandweer - het feestje niet vergallen.