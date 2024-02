Legde Skujins zwakke plek bloot bij Van Aert? Karl en José: "Nee, we hebben goede Wout gezien"

za 24 februari 2024 18:40

Niet Wout van Aert, wel ploegmaat Jan Tratnik stak de handen in de lucht in de Omloop. Dan toch een zege voor Visma-Lease a Bike, al verliep dat volgens commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer niet volgens het plan. "Hoe ze nog winnen, is voor mij een raadsel."

Karl: "Als koers een computerspel zou zijn, dan zou je vandaag op een gegeven moment gedacht hebben: het spel is zo goed als uitgespeeld. Maar dan duiken er plots toch weer wat opties op. Een totaal andere optie heeft uiteindelijk gewonnen: Jan Tratnik."

José: "Een verrassing, maar eigenlijk ook geen verrassing."

Karl: "De naam is geen verrassing, maar wel als je de koers hebt gezien." José: "Het is een man met goede resultaten dit jaar. Een heel goede renner. Winst in de meest logische ploeg van het jaar, maar hoe ze ertoe gekomen zijn, is een raadsel."

Karl: "Hoe zouden ze die koers vanavond analyseren bij Visma-Lease a Bike?"

José: "Ik zou durven te zeggen: dit was niet het plan. Wel winnen met de ploeg, maar de manier waarop hadden ze niet kunnen voorzien. Ze waren de sterkste."

Er is iets gebeurd met Skujins op de Berendries, waardoor iedereen - niet het minst Wout van Aert - dacht: "Oei". José De Cauwer

Karl: "Een deel van het plan zal wel geweest zijn om de koers vroeg open te breken. Zoals Wout van Aert achteraf ook zei: ze hebben 2 tot 3 keer geprobeerd en uiteindelijk waren we met 5 mee." "Dan zitten ze in een goede situatie, maar het plan zal nooit geweest zijn om in die situatie nog te worden teruggegrepen met 3 ploegmaats in een kopgroep van 6.

José: "Maar het is wel gebeurd. Er is iets gebeurd met Skujins op de Berendries, waardoor iedereen - niet het minst Wout van Aert - dacht: "Oei". De Let was verdomd goed. Dan begin je toch na te denken." "En ondertussen blijft het peloton rijden. Zolang ze niet op anderhalve minuut zitten, is dat een gevaarlijke situatie. En nog gevaarlijker: er rijdt iemand uit weg. Dan gaan die 5 zich aanpassen aan het tempo van Matteo Jorgenson, die vooraan zit. Dan komt er een heel sterke tim Wellens en ineens draait alles om."

"Als Skujins niet had aangevallen had hij kunnen winnen"

Karl: "Skujins was eigenlijk de bug in het spel. Hij heeft de boel door zijn actie - onbewust natuurlijk - verstoord. Niemand kon voorspellen dat hij er zo bovenuit zou steken."

José: "Als Skujins op voorhand had geweten dat hij zo goed was, dan had hij niet aangevallen op de Berendries. Dan was hij blijven zitten en zou hij op de Muur van Geraardsbergen zijn vertrokken."

Karl: Dan hadden ze met 6 rondgedraaid tot de voet van de Muur en waren ze niet meer teruggepakt. En dan wint Skujins misschien. Maar goed, dat weet je niet.

"Door die nieuwe situatie heeft Visma-Lease a Bike wel nog de kwaliteit in de ploeg om het af te maken. Jan Tratnik kwam terug in koers, Van Baarle ook, Benoot was ook terug. Dan weet je dat je nog kansen hebt, maar het is natuurlijk een risico."

José: "Ervan uitgaan dat je alles moet winnen, is ook een hoog verwachtingspatroon. Maar ze maken het op een goede manier af. Visma-Lease a Bike was sowieso de sterkste ploeg in dit peloton, dus dan is het ergens logisch dat ze winnen."



Ik denk dat we een goede Wout van Aert gezien hebben, zonder dat hij al klaar is voor de Ronde van Vlaanderen. José De Cauwer

Karl: "Ik wil geen spijkers op laag water zoeken. Ik wil ook niet van elk detail iets groots maken. Maar dat moment op de Berendries: Wout van Aert kan Skujins daar eigenlijk niet volgen. Hakt dat er op een of andere manier in?"

José: "Hij wint hier nog de sprint. Dat maakt het dan weer een stukje goed. Ik denk vooral dat Skujins verrassend goed was."

Karl: "Maar Skujins is geen Mads Pedersen, is geen Mathieu van der Poel... En die waren hier niet."

José: "Het is de eerste koers in Vlaanderen, het is nog vroeg. Arnaud De Lie zei dat hij supergoed was, maar hij durfde of kon ook niet wegrijden. Ik denk dat we een goede Wout van Aert gezien hebben, zonder dat hij al klaar is voor de Ronde van Vlaanderen."

Karl: "Dat hoefde ook niet en dat had jij deze week voorspeld. Wout komt om te testen naar de Omloop en hij moet nog op hoogtestage vertrekken. En vandaaruit wordt de beslissende laag gelegd voor de Ronde en Parijs-Roubaix.

José: "Ik denk dat deze wedstrijd voldoende gebracht heeft en dat de ploeg duidelijk meer dan in orde is."

Hoe deden Lotto-Dstny en Soudal-Quick Step het?