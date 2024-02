Hockey-toptransfer: Red Lion Alexander Hendrickx keert terug naar België: "2 maanden getwijfeld"

Landskampioen Gantoise heeft Alexander Hendrickx kunnen verleiden tot een terugkeer naar de Belgische competitie. Na 6 jaar bij het Amsterdamse Pinoké komt de Red Lion na de Olympische Spelen opnieuw in België in actie. "Ik heb voor 4 jaar getekend om door te gaan tot de Spelen van Los Angeles", zegt hij.

"Anderzijds is het ideaal om terug te keren na de Olympische Spelen in Parijs. Ik wil nog wat bijdragen aan het Belgische hockey."

"Er hebben verschillende factoren meegespeeld. Enerzijds keer ik terug voor mijn familie en vrienden. In Amsterdam zag ik hen toch weinig. Mijn broer is ook vader geworden en ik ben als peter gekozen."

Toch heeft de Red Lion de knoop doorgehakt om naar Gantoise te verhuizen, al moest hij er wel "twee maanden over nadenken en twijfelen". "Het was toch een moeilijke keuze."

Bij Gantoise, de regerende landskampioen en momenteel 2e in het klassement, vond Hendrickx een nieuwe uitdaging. "Het is een club die ambities heeft die ik zelf ook heb. Ze willen altijd alles winnen en daar kan ik me zeker in vinden. Het zal een goede match zijn."

Hendrickx keert ook met een duidelijk plan terug naar België. "Ik heb voor 4 jaar getekend in Gent. Het plan is dus om door te gaan tot de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028."

"Zo heb ik stabiliteit tot de Spelen en kan ik Gantoise hopelijk helpen. Ik ben ook niet iemand die elk jaar bij een andere club wil spelen. Ik wil langere tijd een positieve impact hebben."

Maar eerst werkt Hendrickx het seizoen dus nog af bij Pinoké. "Ik heb het nu al lastig als ik over mijn vertrek praat, dus op het einde van het jaar zal het zeker een emotioneel afscheid zijn."

"We zijn nog in de running voor de Europese titel en de landstitel. Het zou een droomscenario zijn om met twee titels afscheid te nemen", besluit hij.