Merlier tevreden met bisnummer in openingsrit UAE Tour: "Blij dat ik nu wel een mooie finishfoto heb"

Vorig jaar was het met het blote oog niet te zien, nu won Tim Merlier overduidelijk de openingsrit in de UAE Tour. "Tegen al deze sterke sprinters winnen geeft een goed gevoel", vertelt hij.

Tim Merlier heeft net als vorig jaar de eerste etappe in de UAE Tour gewonnen. Kwam er vorig jaar nog een finishfoto aan te pas, dan was de overwinning van de Belgische sprinter deze keer overduidelijk.

"Ik ben blij dat ik deze keer wel een mooie foto met mijn armen in de lucht heb", zei de spurter van Soudal - Quick Step. "Dit geeft een goed gevoel. Mijn 3e zege van het seizoen, mijn 1e in de WorldTour."

Het was een chaotische sprint in Liwa, maar Merlier bleef uit de problemen. "Er is veel volk dat zich een weg naar voren baant, maar ik vond gelukkig het juiste gat. Ik kon op tijd beginnen aan mijn sprint."

"Op Jasper Philipsen en Caleb Ewan na is elke topsprinter hier aanwezig. Dat ik van zulke renners win, toont dat ik snelle benen heb."

En bij 1 overwinning hoeft het niet te blijven voor Merlier. "Ik wil elke sprint winnen, net zoals elke sprinter hier aanwezig. Of dat realistisch is, zullen we de komende dagen zien."