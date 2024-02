Marlen Reusser geeft eindzege in Ronde van Valencia niet meer weg, Balsamo sluit af met 2e ritzege

Na Lotte Kopecky in de UAE Tour heeft Team SD Worx-Protime ook raak geschoten in de Ronde van Valencia. De Zwitserse Marlen Reusser gaf haar eindzege niet meer uit handen in de heuvelachtige slotrit.

Marlen Reusser had de macht gegrepen met een solo in de 2e etappe in Valencia, maar geruststellend was de voorsprong van de Zwitserse van SD Worx-Protime niet.

Katarzyna Niewiadoma volgde op 8 seconden, Niamh Fisher-Black op 12. Toch konden ze Reusser niet meer bedreigen op de laatste beklimming in het oosten van Spanje.

Valerie Demey deed in het slot nog wel een poging om een sprint te dwarsbomen, maar de ritzege ging toch naar Elisa Balsamo. De Italiaanse ex-wereldkampioene won haar 2e etappe na een eenvoudige spurt.

Reusser toont met de eindzege dat ze klaar is voor de klassiekers. Vorig jaar soleerde ze naar winst in Gent-Wevelgem, ook dit jaar rijdt ze alle voorjaarsklassiekers, behalve Parijs-Roubaix.