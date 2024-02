Romelu Lukaku klaagt geweld in Congo aan met statement na goal: "Stop de genocide"

do 15 februari 2024 22:24

Geen duim in de mond of een militaire groet. Romelu Lukaku 'vierde' zijn doelpunt tegen Feyenoord door met zijn vingers een fictief pistool tegen het hoofd te zetten. Een aanklacht tegen het dodelijke geweld in Congo, waar de roots van de Rode Duivel liggen. "Stop de genocide", schreef Lukaku meteen na de wedstrijd op Instagram.

Een hand voor de mond en twee vingers tegen zijn slaap. Romelu Lukaku is iemand die verder kijkt dan het voetbal alleen. Met de viering na zijn goal tegen Feyenoord bracht de spits het geweld in Congo onder de aandacht. "Free Congo DR, stop de genocide", postte Lukaku meteen na de wedstrijd ook op Instagram. Vooral het oosten van het land is al jarenlang in de greep van gruwelijk geweld, met honderdduizenden ontheemden tot gevolg. Het Congolese leger levert er strijd tegen de oprukkende rebellengroep M23, een gewapende militie die door buurland Rwanda wordt gesteund. Het is een conflict waar internationaal veel minder aandacht voor is dan voor bijvoorbeeld Oekraïne of Gaza. Ook het Congolese nationale elftal maakte op de Afrika Cup een statement om het stilzwijgen aan te kaarten.