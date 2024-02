Opnieuw tegenslag voor Elke Vanhoof: BMX'ster breekt pols in Nieuw-Zeeland

Het nieuwe BMX-seizoen is met een flinke tik begonnen voor Elke Vanhoof. Letterlijk en figuurlijk, want de tweevoudige olympiër liep bij een val in de Nieuw-Zeelandse manche in Rotorua een breukje in haar pols en hersenschudding op.

De 32-jarige Vanhoof werd in de eerste ronde aangereden door een concurrente en smakte stevig tegen de grond. "Ik ben blij dat ik er niet meer aan overhield", reageerde ze op sociale media.



Vanhoof keert vandaag nog terug naar België, waar ze zich zal laten opereren. Voor de tweevoudige olympiër is het de zoveelste pech.



Haar jacht op een olympisch ticket werd vorig jaar in juni ook al verstoord door een drievoudige breuk van haar wervelkolom in Papendal, waardoor ze onder meer het EK en WK miste.



Deze blessure compromitteert haar kansen nog meer. Ze kan nu geen punten verzamelen in de wereldbeker, het zal wellicht moeten gebeuren op het WK half mei in de VS.



Vanhoof maakte al 2 keer de Spelen mee. Op de OS in Rio 2016 eindigde de voormalige Europese kampioene zesde, in Tokio 2020 elfde.



Ook haar race naar Tokio kende heel wat hindernissen. De naweeën van een zware hersenschudding zorgden voor een kwalificatie op het nippertje.