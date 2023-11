Elke Vanhoof roept hulp in om pechjaar met olympisch ticket af te sluiten: "Ik maakte mijn trainingsschema's zelf"

"In september en oktober heb ik toch nog wereldbekers kunnen rijden in het Franse Sarrians en het Argentijnse Santiago del Estero, al werd ik daar wel geplaagd door een voedselvergiftiging."

"Er volgde een revalidatie van acht weken. Zo heb ik onder meer het EK en het WK gemist, wat heel jammer was", vertelde Vanhoof op het Road to Paris Event van Belgian Cycling in Brussel.

In juni liep de bekendste Belgische BMX'er een drievoudige breuk van haar wervelkolom op tijdens de wereldbekermanche in het Nederlandse Papendal.

Het is vooralsnog niet het jaar van Elke Vanhoof geweest.

Op de Spelen van 2016 (Rio) werd Vanhoof zesde, in 2021 (Tokio) elfde. Parijs 2024 is haar hoofddoel komend seizoen. "Het is het hoogst haalbare voor elke atleet. Ik heb er zeker mijn zinnen op gezet."

Al beseft Vanhoof dat kwalificatie niet evident wordt. De eerste tien landen op de olympische ranking vaardigen BMX'ers af. België is voorlopig 12e, op 435 punten van de tiende plaats.

"Als je een wereldbeker wint, krijg je 500 punten. Op het WK in het Amerikaanse Rock Hill (12-18 mei) is dan nog een ticket te behalen voor een land dat nog geen quotaplaatsen heeft via de landenranking", legt Vanhoof uit.

"Het komt er nu voor mij op aan om blessurevrij te blijven en dan zie ik het wel lukken. Het is wel een nadeel dat ik de enige eliterenster ben in België, terwijl veel landen er twee of drie hebben."