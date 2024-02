Ivoorkust of Nigeria, wie wint de Afrika Cup? 7 vragen voor Barry Boubacar Copa en Cyriel Dessers

zo 11 februari 2024 10:18

Vanavond om 21 uur spelen Nigeria en gastland Ivoorkust de finale van de Afrika Cup. Met Rangers-spits Cyriel Dessers, die al 4 caps verzamelde voor Nigeria, en ex-keeper Barry Boubacar Copa, die in 2015 Ivoorkust de Afrika Cup bezorgde door de beslissende penalty binnen te trappen, blikken we vooruit. Zeven vragen voor beide kenners.

Wat vind je van het toernooi van je land tot nu?

Cyriel Dessers (Nigeria): "Het was al een beetje een vreemd toernooi, omdat het begon met een valse noot in de eerste match tegen Equatoriaal-Guinea (1-1). Er volgden veel kritiek en vele vraagtekens, omdat de aanloop en de vorige duels niet zo goed waren. Maar nu ze in de finale staan, is de sfeer helemaal omgeslagen. Iedereen is weer positief en mee in het verhaal."



Barry Boubacar Copa (Ivoorkust): "Ivoorkust heeft een heel jonge ploeg en door de grote verwachtingen van de thuissupporters is er veel druk. Het is een mirakel dat ze een zware groep overleefd hebben. Na een 4-0-nederlaag tegen Equatoriaal-Guinea - wat het ontslag van de coach (de Fransman Jean-Louis Gasset, red) kostte - hadden ze een zege van Marokko nodig om als een van de beste derdes door te stoten."



"De nieuwe coach (assistent Emerse Faé, red) had een goed gesprek met de spelers en behield het vertrouwen in de jeugd. Ze kregen weer vertrouwen in de tactiek en konden weer plezier maken. Iedereen werkt nu ook samen. Ze trokken in heel wat matchen de overwinning op het eind over de streep. Het zijn allemaal mirakels van God, maar het harde werk van de jeugd speelt ook een rol."

Emerse Faé.

Waarom wint je land de Afrika Cup?

Cyriel Dessers (Nigeria): "Ze zijn redelijk snel van plan veranderd in het toernooi. Ze zijn uitgegaan van een stabiele verdediging en mikken op de kwaliteit, de flitsen en het talent voorin. Die tactiek werkte tot nu en ik verwacht dat dat ook in de finale de tactiek zal zijn."



"Ze speelden tegen elkaar in de groepsfase, toen won Nigeria met 1-0. Beide teams speelden toen een beetje met dezelfde tactiek: afwachtend en gokken op de omschakeling. Ik verwacht niet veel anders voor de finale, omdat de belangen nu nog groter zullen zijn."



"Als ik de vergelijking maak, denk ik dat Nigeria iets meer talent heeft voorin. Daar kunnen ze hopelijk het verschil mee maken. Maar ik weet uit ervaring dat een finale altijd iets anders is."



Barry Boubacar Copa (Ivoorkust): "De Ivoriaanse spelers hebben niets meer te verliezen, omdat niemand had verwacht dat ze de finale zouden halen. Het is een mirakel dat ze in de finale staan, dat zal een boost geven. De coach zal de finale voorzichtig aanpakken. Hij en zijn staf respecteren de tegenstander. Het zal een gesloten finale worden, maar het is mijn wens dat Ivoorkust wint."

Wie is de beste speler van je land? Wie valt op?

Cyriel Dessers (Nigeria): "Er wordt veel gekeken naar Victor Osimhen. Hij is vorige maand verkozen tot beste Afrikaanse speler, maar als ik heel eerlijk mag zijn vind ik Ademola Lookman van Atalanta Bergamo de beste aanvaller op dit toernooi. Die speelt goed, werkt hard en maakte al belangrijke goals."



Barry Boubacar Copa (Ivoorkust): "De beste speler is de coach. Hij is de enige baas en maakt sinds de 1/8e finales altijd de juiste keuzes. Iedereen is heel tevreden over de coach en over de prestaties van de spelers. Ik hoop dat ze op dat elan doorgaan."

Ademola Lookman.

Wat is het geheime wapen van je land?

Cyriel Dessers (Nigeria): "Ik denk meteen aan Kelechi Iheanacho, die in de halve finale ook de beslissende penalty heeft gescoord. Dat waren ook pas zijn eerste speelminuten, want hij was geblesseerd in de voorbereiding. Hij heeft veel kwaliteiten. Ik denk dat hij als basisspeler of eventueel vanaf de bank dat tikkeltje extra kan geven."



Barry Boubacar Copa (Ivoorkust): "Nigeria en Ivoorkust hebben allebei individuele kwaliteiten, maar de sterkte van Ivoorkust is het collectief. Wat er in de laatste groepsmatch tegen Equatoriaal-Guinea gebeurd is, is een les geweest voor de jongeren."

Kelechi Iheanacho.

Voor wie of wat moet je opletten bij de tegenstander?

Cyriel Dessers (Nigeria): "Ik denk aan grote namen zoals Sébastien Haller. Die heeft redelijk wat op de bank gezeten dit toernooi, maar toonde in de halve finale dan weer zijn kwaliteit en torinstinct met een belangrijke goal."



"En als ik kijk naar de andere duels van Ivoorkust dit toernooi, vind ik vooral Fofana een heel goed toernooi spelen."



"Ivoorkust ontsloeg zijn coach na de groepsfase en staat in de finale zonder groots te spelen, maar er is beterschap. Dat zal voor een zekere positiviteit zorgen. En ze hebben natuurlijk het thuisvoordeel."



Barry Boubacar Copa (Ivoorkust): "Ik heb niet veel gezien van Nigeria. De weinige matchen die ik zag, toonden een goed, jong elftal met Osimhen als leider. Het is een compact blok en solide in elke linie. Het zal belangrijk zijn wie de eerste goal maakt."

Haller scoort in de halve finale tegen Congo.

Pronostiek?

Cyriel Dessers: "Ik verwacht niet heel veel doelpunten, maar ik zou 1-1 denken na 90 minuten en 2-1 voor Nigeria in de verlengingen. Toen ik ze bezig zag in de verlengingen tegen Zuid-Afrika, zagen ze er redelijk fit uit. Ze zijn goed in orde, hopelijk geeft dat de doorslag."



Barry Boubacar Copa (Ivoorkust): "Dat is heel moeilijk. Je moet respect hebben voor de tegenstander. Het is mijn wens dat Ivoorkust de titel pakt."

Hoe ga je de finale volgen?

Cyriel Dessers (Nigeria): "De wedstrijd wordt in de UK uitgezonden. Ik zal dus hier thuis in Glasgow in de zetel zitten te kijken."



Barry Boubacar Copa (Ivoorkust): "Ik hoop dat ik in het stadion zal kunnen zijn. Ik heb een uitnodiging gekregen van de federatie. Maar ik moet de goedkeuring krijgen van Lokeren, waar ik keeperstrainer ben. Dat betaalt me. Lokeren is prioriteit, maar als het land roept, moet je al het mogelijke doen om daar te geraken."

Lokeren-doelman is held van Ivoorkust in 2015

Copa heeft trouwens een bijzondere herinnering aan de Afrika Cup. In 2015 was hij als doelman van Lokeren geen eerste keuze. Bondscoach Hervé Renard gaf de voorkeur aan Sylvain Gbohouo.



Maar door een blessure bij de titularis stond Copa in de basis in de finale tegen Ghana. Hij hield net als zijn collega aan de overkant zijn net 120 minuten schoon.



In de spannende strafschoppenserie (9-8) stopte hij 2 Ghanese penalty's om daarna zelf met zijn strafschop Ivoorkust de beker te bezorgen.



"Die beker betekende toen heel veel voor het land, want Ivoorkust kwam uit een post-electorale crisis met oorlog. Het voetbal was een factor van verbinding."



"Wij, met Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré en de anderen, wilden met het voetbal vreugde brengen aan het Ivoriaanse volk. Er werd gevierd in alle straten. Dat wens ik mijn land ook nu toe. Voetbal is iets formidabels."