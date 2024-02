Bernal en Uran kruiden heuveletappe in hun thuisronde, Colombiaans kampioen Osorio triomfeert

De 3e etappe van de Tour of Colombia is in het mandje gevallen van Alejandro Osorio (GW Erco Shimano). De Colombiaanse kampioen sprong in de finale weg uit een elitegroepje met Egan Bernal en Rigoberto Uran.

Op een stekelig parcours rukte zich in de finale een kopgroep van 8 renners los.

De meest klinkende namen waren aanstoker Rigoberto Uran en Egan Bernal, de Tour-winnaar van 2019.

2 kilometer voor het einde ging Rodrigo Contreras (ex-Quick Step) aan de haal. De verrassende Colombiaanse kampioen Alejandro Osorio had nog peper in zijn benen en flitste in de laatste rechte lijn op en over Contreras naar de zegepalm.

Uran (3e) en Bernal (5e) eindigden in dezelfde tijd en doen een zaakje in het klassement. Ze staan een kleine halve minuut in het krijt op de nieuwe leider Contreras.

De Ronde van Colombia duurt nog tot en met zondag. De zaterdag-etappe wordt de scherprechter met een aankomst boven op 2.842 meter.