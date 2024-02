Ruiter Pieter Devos jaagt op olympische selectie, “maar niks ten koste van mijn paarden”

Drie jaar na het brons in Tokio wil Pieter Devos opnieuw naar de Olympische Spelen. Dat zal zeker niet met hetzelfde paard zijn - Claire Z ging met pensioen - maar de opvolging staat klaar. De Belgische selectie halen is een eerste hindernis, want de concurrentie is groot. “Maar België is dan ook de bakermat van de paardensport.”

Pieter Devos en paard Claire Z hielpen België mee aan de bronzen plak. Een hoogtepunt? “Toch wel, want de Olympische Spelen, dat is toch een droom, deelnemen alleen al. En dan dat brons, dat was uniek”, vertelt Devos.

7 augustus 2021. Op de voorlaatste dag van de Spelen in Tokio zorgt de Belgische jumpingploeg voor een onverhoopte zesde medaille (met een dag later nog Bashir Abdi zou ons land uiteindelijk afklokken op zeven).

“In het begin vroeg ze wel veel, we hebben er heel wat energie in moeten steken want ze was eerst “all over the place”. Maar al die tijd en energie, ik heb het gevoel dat ze ons dat in Tokio heeft teruggegeven.”

"Ze wordt dus in de watten gelegd, voor alles wat ze voor ons gedaan heeft. En later komen er misschien nog veulens – met goeie genen”, lacht Devos.

Claire Z is sinds kort met pensioen, maar wat houdt dat eigenlijk in voor een paard dat jarenlang topsport beoefende?

Devos in actie met Claire Z tijdens de Spelen in Tokio.

Claire dus op (spring)pensioen, enter Toupie, voluit Toupie de la Roque. Opvallend: Claire is 16 jaar oud en mag op pensioen, terwijl Toupie 17 wordt.

“Maar Toupie voelt als een twaalfjarige en ze heeft het voordeel dat ze een schat aan ervaring heeft die die leeftijd compenseert.”

Enkele knappe prestaties op rij, met onder meer winst in de wereldbeker in Bazel, deden het vertrouwen in Toupie alleen maar groeien. “Ze was in supervorm, ik denk dat we ons bewezen hebben.”

Bewezen bij bondscoach Peter Weinberg, want die zal een stevige kluif hebben aan het maken van de Belgische selectie. “De concurrentie is logisch, België is de bakermat van de paardensport, met toppaarden en topruiters.”