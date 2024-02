EK-verrassing Lani Wittevrongel durft niet alleen te trainen: "Na incident als 14-jarige"

Lani Wittevrongel reed zich afgelopen maand in de harten van de Belgische wielerfans door verrassend naar het zilver te sprinten op de scratch op het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Steffy Merlevede zocht haar afgelopen week op en daarin vertelde de sprintster dat ze nooit alleen traint op de weg.

"Ik ben 6 jaar geleden bij hem terechtgekomen na een incident op training toen ik 14 jaar was", vertelt Wittevrongel in de reportage.

Een kleine maand na het EK baanwielrennen in Apeldoorn geniet Lani Wittevrongel nog na van haar prestatie. "Ik heb de beelden nog veel bekeken, het was best bizar hoe vaak ik het tegenkwam op Instagram."

"Een brommer, die in tegengestelde richting reed, reed me plots van de baan. Ik stond dan in het gras naast de weg en toen kwam die dichter. Gelukkig was ik slim genoeg om te zwaaien naar passerende auto's en is er niets gebeurd."



"Het is als meisje vandaag soms een beetje eng om te trainen. Na het bizarre incident was ik niet meer in staat om alleen te gaan trainen. Mijn moeder heeft dan een berichtje gestuurd naar Dieter of ik met zijn groep mocht meetrainen."



En sindsdien wijkt haar begeleider en mecanicien niet meer van haar zijde. "Vanaf dat moment is Dieter met mij beginnen mee te gaan naar de wedstrijden: in België en in het buitenland. Het maakt niet uit dat het aan de andere kant van de wereld is."