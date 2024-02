Eerlijke Hazard: "Als ik zoals Ronaldo had geleefd, had ik mezelf opgebrand"

"Ik had net een van mijn beste seizoenen uit mijn carrière achter de rug bij Chelsea. Ik heb mezelf wat laten gaan tijdens mijn zomervakantie, na 7 jaar in Engeland. Drie weken barbecueën, rosé... dat helpt me om te resetten. Alleen liep het bij Real mis."

"Misschien had ik meer moeten trainen, maar ik had ook de zwaarste blessures op de verkeerde momenten."

Hoe kwam het dat het huwelijk niets werd? "Als kind was ik een grote fan van Zidane., Bernabéu, het witte shirt.... Real Madrid is een speciale club, maar achteraf denk ik dat ik er niet bij paste", geeft Hazard toe.

In 2019 was hij de duurste transfer in de geschiedenis van Real Madrid . Eden Hazard moest dé sterspeler worden bij De Koninklijke, maar mede door blessureleed draaide zijn overstap naar de Spaanse hoofdstad op niets uit.

Na mijn enkeloperatie verloor ik mijn vertrouwen en dan ook mijn verlangen. Ik was niet depressief, maar ik had er ook geen zin meer in.

Eden Hazard droeg zijn "nonchalante" imago zijn hele carrière mee. Maar dat hij "te lui" was, veegt hij van tafel. "Ik heb het geen 16 jaar volgehouden zonder te trainen. Het klopt dat ik soms eens op training verscheen zonder veel zin om te trainen, dat kan ik niet wegsteken."

"Of ik de mentaliteit van Cristiano Ronaldo had willen hebben? Nee. Dan zou ik mezelf niet zijn. Ik hoef geen ijsbad van een uur, laat me met rust."

"Ik ging liever twee uur met mijn kinderen spelen in de tuin. Dat was mijn herstel. Als ik zoals Ronaldo had geleefd, had ik mezelf opgebrand."

"Het voetbal was geen job voor mij, het was een spel. Het was mijn favoriete speeltje."

"Maar na mijn enkeloperatie verloor ik mijn vertrouwen en dan ook mijn verlangen. Ik was niet depressief, maar ik had er ook geen zin meer in. Ik had geen energie en kracht meer."

Toch had Hazard liever op een mooie manier afscheid genomen van Real Madrid. "Ik vind het jammer dat het zo is afgelopen. Het perfecte verhaal was een hattrick in de laatste competitiematch geweest. In Lille liep het mooi af, in Chelsea nog beter, maar in Madrid niet."

Aan een terugkeer in het profvoetbal denkt Hazard niet meer. "Hoe minder ik in de belangstelling sta, hoe beter. Ik ga het niet missen. Ik heb genoten van het profvoetbal, maar ik wil er niet naar terug. Dat weet ik honderd procent zeker."