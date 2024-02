Roos Vanotterdijk pikt na zware periode de draad weer op op het WK: "Ik wil weer zwemmen"

Na een moeilijke periode pikt topzwemster Roos Vanotterdijk (19) de draad weer op. Later deze maand duikt ze het bad in tijdens het WK zwemmen in Qatar. Vanotterdijk zal er een licht programma afwerken.

Roos Vanotterdijk maakt deel uit van de 12-koppige Belgische selectie die de komende weken deelneemt aan het WK zwemmen in Doha (2-18 februari).

In december wist Vanotterdijk nog niet of ze op het startblok zou staan. Het 19-jarige talent was fysiek en mentaal gekraakt onder de vorige bondscoach.

Onder Brigitte Becue leeft Vanotterdijk weer op. Samen hebben ze beslist om de draad op te pikken in Qatar.

"Ik heb de tijd gekregen om alles te verwerken, maar na 2 maanden had ik toch het gevoel: ik wil weer zwemmen", zegt Vanotterdijk zelf over die periode.

"Dit WK is mooi meegenomen, want ze kan zo weer wat internationale ervaring opdoen", vult coach Becue aan. "Ze is nog maar net weer begonnen, dus je mag geen piek verwachten. Maar de kans is groot dat het goed meevalt."

"Ze zal op het WK een "licht" programma afwerken", klinkt het bij de zwemfederatie. "Alles met het oog op het heropstarten van de motor."

Vanotterdijk zwemt op het WK de 50 meter rug- en vlinderslag. Daarnaast zal ze ook in het bad duiken voor de 4x100 meter wisselslag.

Voor de Olympische Spelen in Parijs heeft de Belgische recordhoudster zich geplaatst voor de 100 meter rug- en vlinderslag.